Preventivní besedy pro seniory

KARLOVARSKÝ KRAJ – Ty probíhají po celém kraji.

V rámci prevence probíhají po celý rok preventivní besedy pro seniory. Jen během posledních 4 měsíců proběhlo těchto besed po celém Karlovarském kraji celkem 7, a to konkrétně v Karlových Varech, Sokolově, Kraslicích, Aši, Žluticích, Teplé a jedna beseda v rámci Senior akademie ve Světě záchranářů v Karlových Varech. Všechny besedy měly podobné téma, a to jak se nestát obětí trestné činnosti. Policejní preventisté z Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje se seniory rozebrali zmíněnou tématiku a uvedli také nejčastější trestnou činnost páchanou právě na seniorech. Nejvíce byly zdůrazněny nejrůznější techniky podvodů, kterých v poslední době značně přibývá. Senioři byli dále například seznámeni s aktuálními případy podvodných jednání spáchaných právě na této nejohroženější skupině v našem kraji. Nechyběly ani preventivní rady, jak předcházet této trestné činnosti a na co si nejvíce dávat pozor.

Na závěr senioři obdrželi od policistů drobné dárečky jako např. metodický kalendář s preventivními radami na rok 2024, brožurku obsahující důležité informace pro seniory, ale také např. reflexní pásku, lékovku, přívěškek s žetonem do nákupního košíku, křížovky s propiskou aj., ze kterých měli velkou radost. Obdobné akce jsou naplánované i na další měsíce.

