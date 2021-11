Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Preventivní beseda s dětmi základní školy

MLADOBOLESLAVSKO – Akce s názvem „BUBNOVAČKA“ symbolicky upozornila na důležitost chránit děti před násilím.

Dne 19. listopadu je Světový den prevence týrání a zneužívání dětí. Sílí tak snaha upozornit na to, že jakákoliv forma násilí páchaná na dětech je nepřijatelná.



Proto právě v tento den dopoledne navštívila policistka Oddělení tisku a prevence s pracovníkem o.s. Semiramis děti 1. základní školy v Mnichově Hradišti. S žáky jsme besedovali o tom, že násilí v rodině není v pořádku, že existuje pomoc, o kterou si mohou říct a vysvětlovali jsme jim, jak je důležité mluvit o svých trápeních a problémech. Světový den prevence týrání a zneužívání dětí



V 11:00 hodin jsme společně s dětmi symbolicky vybubnovali do světa, že násilí v naší společnosti nemá co dělat, nechceme ho a že „Ticho děti před násilím neochrání“.



por. Bc. Lucie Nováková

19. listopadu 2021

