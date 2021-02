Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Preventivní aktivity napříč generacemi

MS kraj - prevence prostřednictvím příběhů

Epidemie Covid-19 nám stále neumožnuje vykonávat standardní prevenci. Při preventivních aktivitách využívá moravskoslezská policie také knihy pro děti i seniory. Nejinak tomu bylo i tentokrát 14. února 2021. Na uvedený den mimo jiné připadá také Mezinárodní den darování knih. Ačkoli je zmíněná akce prioritně určena k darování knih dětem, mysleli jsme i na seniory.

Již několik let moravskoslezští preventisté využívají při svých aktivitách projekt s názvem "Policejní pohádky". Kniha formou příběhů upozorňuje děti na různé nástrahy, se kterými se mohou setkat v domácím prostředí nebo venku. Knihy Policejních pohádek tentokrát putovaly na dětská oddělení Městské nemocnice v Ostravě. Nejenže si děti mohou budovat vztah k četbě, ale zároveň se mohou dozvědět plno informací a ponaučit se z příběhů, které kniha nabízí. Děti rovněž získaly didaktickou hru „Na policejní služebně“ i hru „Učíme se s Honzíkem aneb policejní pohádky hrou“ a další kreativní předměty, které rozvíjí dětskou fantazii.

Ve stejný den bylo do domova seniorů Slunovrat v Ostravě distribuováno několik desítek knih s názvem "Černá kronika aneb ze soudních síní." Kniha obsahuje příběhy, které vznikly na základě skutečných událostí a byly upraveny do knižní podoby např: legenda vnuk..... Další preventivní prostředek, jak informovat o nástrahách internetu zábavnou formou, je také desková hra „Kterak se oběti nestáti“. Jakmile to situace umožní, zavítáme za seniory, abychom je standardní formou informovali o nebezpečí a riziku dnešní doby, též poradíme, jak se v daných situacích zachovat nebo jak jim předcházet.

Obě knihy mohou oprávněné subjekty i nadále vyžádat na adrese: krpt.prevence@pcr.cz. Knihy „Policejních pohádek“ jsou určeny pro moravskoslezské školy a školky, knihy „Černá kronika aneb ze soudních síní“ do domovů či klubů seniorů v rámci Moravskoslezského kraje.

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

por. Bc. Martina Jablońská

komisař oddělení prevence

14. února 2021

