Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Preventivní akce zaměřená na cyklisty

KARLOVARSKÝ KRAJ – Policejní preventisté se ve spolupráci s městskou policií zaměřili na cyklisty.

Policejní preventisté z Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje společně ve spolupráci s Městskou policií Karlovy Vary uspořádali dne 15.6.2022 v odpoledních hodinách preventivní akci s názvem „Na kole jen s přilbou“.

Jak už ze samotného názvu vyplývá, policisté a strážníci se nezaměřili na nikoho jiného, než na cyklisty. A to na cyklostezkách v Karlových Varech či Lokti. Spolupracující kolegy jste tak mohli potkat například v okolí Svatošských skal nejen u preventivního policejního stánku, ale také na jízdních kolech v silničním provozu.

Cílem preventivní akce byla nejen kontrola jízdních kol a výbavy cyklistů, ale zejména preventivní působení na cyklisty s apelováním na užívání bezpečnostních prvků, kterými jsou například cyklistická helma či reflexní prvky. Cyklistické helmy nejsou ze zákona od osmnácti let věku povinné, ale v silničním provozu i mimo něj nám mohou zachránit život nebo snížit následek ošklivého pádu. V případě dětí do osmnácti let věku je samozřejmě nošení cyklistické helmy na kole povinné.

Většina cyklistů helmy nasazené měla. Ti, kteří helmy neměli, uváděli jako nejčastější důvod nenošení zejména špatný vzhled.

Cyklisti, kteří měli svou výbavu v pořádku a zodpověděli policistům jednoduché otázky se zaměřením na bezpečnost na kole, si mohli u policistů či v policejním preventivním stánku vybrat ceny v podobě různých cyklistických pomůcek jako např. cyklolékárničku, zámek na kolo, světlo na kolo, náplasti, peněženku na drobné a jiné preventivní předměty, mezi kterými byla např. klíčenka, přívěsky na klíče, reflexní pásky a další.

Jelikož byl slunečný horký den, mohli se dospělí cyklisté zchladit dokonce i nealkoholickým pivem, které dodal Český svaz pivovarů a sladoven v rámci projektu „Řídím, piju nealko pivo“. Odnést si cyklisté mohli i cyklomapu Krušných hor.

Policisté a strážníci s cyklisty také probrali různé preventivní a bezpečnostní rady týkající se nejen bezpečnosti cyklistů v provozu na pozemních komunikacích a na stezkách pro ně určených, ale také vzájemného chování všech účastníků provozu mezi sebou.

Další obdobné akce budou probíhat po celou letní sezónu, a to v rámci celého Karlovarského kraje.

Policisté státní i městské policie z Karlových Varů přejí všem cyklistům mnoho bezpečně najetých kilometrů bez zranění - a pokud možno nejen s povinnou výbavou, ale také s tou, která sice není povinná, ale v mnoha případech nám může zachránit život.

16.6.2022

por. Mgr. Lucie Machalová



