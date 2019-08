Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Preventivní akce zaměřená na cyklisty

PROSTĚJOV - Až na malé nedostatky bylo vše v pořádku.

V úterý 6. srpna 2019 v dopoledních hodinách realizovali policisté ve spolupráci se strážníky prostějovské městské policie a krajským koordinátorem BESIP preventivní akci zaměřenou na cyklisty jedoucí po cyklostezce v Martinákově ulici v Prostějově. U celkem 37 zkontrolovaných jízdních kol a jejich řidičů policisté nezjistili žádný závažnější prohřešek v technickém stavu, vybavení či stylu jízdy a těch drobnějších bylo velice málo. Případné nedostatky zejména ve vybavení prvky zvyšujícími viditelnost cyklistů byli policisté i s pracovníkem BESIPu připraveni řešit a tak někteří cyklisté obdrželi reflexní tyčinky na připevnění do výpletu kol a jiné reflexní doplňky. Se souhlasem majitelů kol pak strážníci přímo na místě několik kol dovybavili nalepením reflexních samolepek.

Při akci zaměřené na cyklisty byl paradoxně "nejvážnějším" prohřeškem nerespektování pravidel provozu na cyklostezce chodci. Několik z nich dokonce zřejmě vůbec netušilo, že tyto komunikace slouží výhradně pro cyklisty a tak klidně po cyklostezce došli až k policistům. Protože dnes policisté působili hlavně preventivně, odešli i tito přestupci bez pokuty, pouze s napomenutím a vysvětlením, že tím ohrožují nejen cyklisty, ale i sebe. Příště to však to může být s pokutou až do výše 2 tisíc korun.

por. Mgr. František Kořínek

6. srpna 2019

