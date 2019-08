Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Preventivní akce „HAZARD, ALKOHOL a DĚTI“

Praha venkov – VÝCHOD – Policisté se zaměřili na dodržování zákazu podávání alkoholu mladistvým.

Do celorepublikové preventivní akce s názvem „Hazard, alkohol a děti“, která proběhla ve dnech 27. a 29. srpna se zapojili policisté pořádkové policie z Územního odboru Prahy venkov – Východ. Akce byla zaměřena především na kontrolu dodržování zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Policisté kontrolovali zejména dodržování zákazu podávání alkoholických nápojů mladistvým osobám barech, restauracích a klubech. Do akce se s policisty zapojili i pracovníci Státní zemědělská a potravinářská inspekce a hasiči Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, kteří dohlíželi na dodržování předpisů spadajících do jejich působnosti.

V rámci tohoto opatření policisté zkontrolovali třicet restaurací, barů a zábavných podniků. U více jak sto šedesáti kontrolovaných osob nebylo zjištěno žádné protiprávní jednání či porušení právních předpisů. Policisté zajistili jednu osobu, po které bylo vyhlášeno pátrání.

V podobných preventivních akcí budeme pokračovat i nadále.

por. Mgr. Eva Hašlová

tisková mluvčí PČR Praha venkov – Východ

30.8. 2019

