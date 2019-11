Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Preventivní akce HAD - hazard, alkohol, děti

BŘECLAVSKO: Kontrolou prošlo 21 podniků.

Břeclavsko - Policisté v nočních hodinách z pátku na sobotu uspořádali spolu se zástupci dalších institucí (hasiči, OSPOD, hygiena, ČOI, Celní úřad) kontrolní akci s názvem "HAD". Ze strany policie se jedná o celorepublikové preventivní kontroly zakázaného prodeje a podávání alkoholu, cigaret, nelegálních drog a dodržování zákazu hazardního hraní dětem. Na Břeclavsku, Mikulovsku i Hustopečsku se rozjely hlídky do restauračních zařízení, barů, heren a dalších podniků.

Díky zúčastněným institucím tak proběhla komplexní kontrolní činnost jednotlivých provozoven. Cílem akce bylo především preventivní opatření, aby se předcházelo protiprávnímu jednání na úseku patologických jevů u dětí a mládeže. Ze zákona je zakázáno podávat alkohol a jiné návykové látky osobám mladším 18 let, ale přesto se často potýkáme s tím, že tento zákaz bývá porušován. Stejné je to i u hraní hazardních her.

A s jakými výsledky akce dopadla? Kontrolou prošlo celkem 21 objektů. Policisté zkontrolovali 52 osob a u 8 nedospělých vyšla pozitivní zkouška na alkohol. Jednalo se o tzv. „mladistvé“, tedy děti od 15 do 18 let. Většinou jsme zaznamenali nízkou hladinu alkoholu v dechu, pouze jeden 17letý hoch nadýchal přes 1 promile.

Zjištěným protiprávním jednáním se budeme nadále zabývat, a to i v součinnosti s orgánem sociálně-právní ochrany dětí.

por. Mgr. Kamila Haraštová, 9. listopadu 2019

