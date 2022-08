Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Preventivní akce „Bezpečně u vody“ dále pokračují

KRAJ - Pokračujeme v dohledu na bezpečnost a preventivně upozorňujeme rekreanty na možná nebezpečí u vodních ploch.

V minulém týdnu policisté Libereckého kraje, v rámci celorepublikové preventivní akce „Bezpečně u vody“ dohlíželi na bezpečnost a oslovovali návštěvníky s preventivními radami v rekreačních oblastech „Kristýna“ v Hrádku nad Nisou a u Máchova jezera.



Na „Kristýně“ v Hrádku nad Nisou policejní preventisté apelovali na rekreanty, aby si řádně zabezpečili svůj majetek, ale také aby si ve vodě počínali obezřetně a nepřeceňovali své síly při plavání. Oslovováni byli především rodiče malých dětí, aby měli své potomky pod neustálým dohledem a při každém vstupu do vody je vybavili vhodnými plovacími pomůckami. Již samotná přítomnost policistů v přilehlém kempu působila preventivně, což kvitovali jeho návštěvníci.

U Máchova jezera policisté opakovaně dohlíželi na bezpečnost nejen na plážích a v kempech, ale také přímo na vodní ploše a to za užití policejního člunu. Zde se totiž ve vodě pohybují nejen plavci, ale také plavidla, proto je důležitá především opatrnost a vzájemná ohleduplnost. Součástí dohledu na bezpečnost ve vodě je také kontrola vůdců plavidel, pro které, v souvislosti s návykovými látkami, platí stejná pravidla jako pro řidiče vozidel, tedy nulová tolerance.

Návštěvníci vodních ploch byli také obeznámeni s novými preventivními spoty, které jsou prezentovány na webových stránkách i sociálních sítích Policie ČR. Spoty se věnují tématu bezpečného koupání, bezpečnosti na plavidlech, zodpovědnému plavání i nebezpečí skoků do neznámé vody. Vzhledem k tomu, že jsou spoty cílené především na děti, jsou stylizovány do podoby počítačových her, kdy při chybném postupu herní život skončí známým „GAME OVER“. Ve spotech je šance na druhý pokus, ta v reálném životě ale nepřichází, proto je potřeba zejména děti vést k bezpečnému chování.

Preventivní spoty „Bezpečně u vody 2022“ naleznete zde:

https://www.policie.cz/clanek/bezpecne-u-vody-2022.aspx

nebo:

https://youtu.be/T5_nLW-zgVE

https://youtu.be/GGpKRA3DDt4

https://youtu.be/9WeuEZUhdQU



17. 8. 2022

nprap. Martina Frýdová

preventistka KŘP Libereckého kraje

vytisknout e-mailem