Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Evropský den proti vloupání

OLOMOUCKÝ KRAJ - Je důležité chránit si svůj majetek.

Už třetím rokem se Policie ČR připojuje k Evropskému dni proti vloupání. Letos tento den připadá na 16. června. Naší snahou je upozorňovat všechny občany, že je důležité si chránit svůj majetek.

V Olomouckém kraji již od roku 2010 realizujeme projekt „Bezpečný domov v bezpečné lokalitě“, který navazuje na celorepublikový projekt „Zabezpečte se!“.

Preventivní akce se konají nejen v rámci běžné policejní činnosti, ale také bývají speciálně zaměřené na určité lokality. Jedná se například o kontroly parkovišť, chatových oblastí a obytných zón, jak ve městech, tak na vesnicích.

Policejní hlídky upozorňují na parkovištích řidiče na rizika spojená s věcmi ponechanými ve vozidle. Často i odložená taška s běžným nákupem může být lákadlem a spouštěčem k vloupání do auta.

Při kontrolách chatových oblastí se na pozemcích setkáváme s odloženými žebříky a různými kovovými tyčemi. I tyto věci mohou pachateli pomoci při vloupání do objektu. Často se stává, že škoda poškozením je daleko vyšší, než škoda na odcizených věcech. Velice důležité je, aby lidé byli všímaví a zbytečně nedávali na odiv majetek, který mají v objektu uložený. Dobré vztahy mezi sousedy jsou také důležitou prevencí před zloději.

Kontrolami v zastavěných oblastech, jak na vesnicích, tak ve městech, preventivními informacemi prostřednictvím médií se policie snaží občany upozorňovat na různé praktiky a tzv. hluchá místa v zabezpečení majetku.

V roce 2020 došlo v Olomouckém kraji k 57 vloupání do chat, 78 vloupání do rodinných domů a 35 vloupání do bytů. Celková škoda, kterou pachatelé svým jednáním způsobili, činí 3 702 000 korun.

Za prvních pět měsíců roku 2021 se zloději vloupali do 22 chat, do 50 rodinných domů a navštívili 10 bytů. Celková škoda se letos již vyšplhala na 3 428 000 korun.

To je škoda majetková, která se dá nějak nahradit, ale škoda psychická, to, že se v mém bytě, chatě, chalupě pohybuje někdo bez mého vědomí a sahá po věcech denní potřeby, ta se odstraňuje daleko hůře. Proto je důležité mít svoji nemovitost dobře zabezpečenou.

Na závěr několik rad jak zabezpečit objekt:

Použijte certifikované mechanické zábranné prostředky.

Věnujte pozornost zejména stavebním otvorům (vstupní dveře, okna, verandy).

Pro vyšší standard ochrany využijte elektronickou ochranu.

Objekt mějte správně pojištěný nejen proti krádeži, ale i proti požáru.

Nechlubte se před neznámými lidmi majetkem uloženým v objektu.

Pro případ vloupání si pořiďte fotodokumentaci cenných věcí.

Poznamenejte si výrobní čísla věcí uložených v objektu.

Cennější věci rozhodně nenechávejte přes zimu v rekreačním objektu.

Rekreační objekt nepravidelně navštěvujte i v zimě. Uklizený sníh budí zdání neustále kontroly.

Při podezření z vykradení zásadně nevstupujte do objektu, neuklízejte po zlodějích a věc oznamte neprodleně policii.

do objektu, neuklízejte po zlodějích a věc oznamte neprodleně policii. Při pobytu na chatě si všímejte pohybu neznámých osob a aut. I případné svědectví je důležitým vodítkem pro práci policie.

Nebuďte neteční - dnes navštívil zloděj souseda, zítra se to může stát vám.

Podrobné informace jsou občanům k dispozici v mobilní aplikaci „Zabezpečte se“ dostupné v App Store či na Google Play, na sociálních sítích a webových portálech Policie ČR a spolupracujících subjektů.

kpt. Mgr. Marta Vlachová

16. června 2021

