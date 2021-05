Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Prevence v Dětském domově v Semilech

SEMILY - Děti z dětského domova si povídaly s policistkou o škodlivosti návykových látek.

Vzhledem k tomu, že se blíží doba letních prázdnin a děti z dětských domovů se rozjedou na tábory a některé i do svých rodin, tak dne 25. května 2021 navštívila policistka z oddělení tisku a prevence Dětský domov v Semilech.

Policistka si se staršími dětmi povídala především o užívání návykových látek a s těmi menšími o bezpečnosti v silničním provozu a obezřetnosti před cizími lidmi.

Vzhledem k tomu, že 25. květen je i Mezinárodním dnem pohřešovaných dětí, tak policistka poučila děti jak se zachovat pokud se někde ztratí v neznámém prostředí. Dále jim bylo vysvětleno, že pokud utečou z domova a nikomu se neozvou, že jsou v pořádku, tak bude důvodná obava o to, že mohou být v ohrožení života. Po každém dítěti, které se ztratí, se okamžitě vyhlásí pátrání, do kterého se zapojují složky Integrovaného záchranného systému s nasazením co nejvíce možných sil a za pomoci médií se informuje i široká veřejnost.

Několik dětí se již blíží k věku 15-ti let, a proto byly poučeny i o trestnosti mladistvých a o formách trestů, které jim hrozí v případě, že budou páchat trestnou činnost.



28. 5. 2021

nprap. Martina Frýdová

preventistka KŘP Libereckého kraje

