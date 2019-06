Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Na dovolenou bezpečně

VYŠKOVSKO: Několik rad před odjezdem na dovolenou. Nejen pro řidiče.

Letní měsíce využívá většina z nás k odpočinku mimo domov. Máme spoustu starostí, abychom si nezapomněli něco s sebou. Měli bychom ale myslet i na zabezpečení svého domu či bytu, protože zloději dovolenou nemají. Především bychom neměli zveřejňovat svůj odjezd předčasně. Dnes je častým nešvarem zmiňovat se o termínu dovolené na sociálních sítích. Také není dobré chlubit se svými majetkovými poměry. Před odjezdem je dobré uschovat cenné věci a doklady do bezpečnostní schránky nebo domácího trezoru. Na škodu není ani mít cenné věci zdokumentovány, případně si sepsat výrobní čísla. Tyto informace pomohou v případě, že se i přes veškerá bezpečnostní opatření nevyhnete nevítané návštěvě, policii v pátrání a pojišťovnám při likvidaci pojistné události. Určitě nezapomeňte zkontrolovat okna a dveře, zda jsou zavřená. Můžete-li, vytvořte zdání, že je v bytě někdo přítomen. Svěřte klíč spolehlivému sousedovi nebo někomu z rodiny, který bude váš byt kontrolovat a vybírat poštovní schránku. Pokud bydlíte v rodinném domě, ukliďte žebříky a jiné nástroje, které by pachatel mohl použít při vloupání. Zapomenout bychom neměli ani na zastavení přívodu vody a plynu do bytu. Eletrické spotřebiče je dobré vypojit ze zásuvek. V případě větších bouřek by nás po návratu mohlo čekat nepříjemné překvapení. Na ochranu domů, bytů a rekreačních objektů před vloupáním se zaměřuje i projekt "Zabezpečte se", který nabízí ke stažení i mobilní aplikaci.

V souvislosti s ukončením školního roku a začínajícími letními prázdninami jsou v pohotovosti i policisté. Našim cílem je důsledně dohlížet na dodržování pravidel silničního provozu a tím co nejvíce snížit riziko vzniku dopravních nehod. Samozřejmě v případě opaku následuje represe. Policisté však pořádají i preventivní akce. Jednou z nich je právě v souvislosti s ukončením školního roku již tradiční Den prevence a osvěty v dopravě. Na trenažerech si zde mohli příchozí vyzkoušet, jak je důležité používat bezpečnostní pásy, jak ovlivňuje vnímání požití alkoholu apod. Také jsme návštěvníky akce informovali o nebezpečí užívání mobilních telefonů či dokonce psaní sms během řízení. Mobilní telefony a sluchátka v uších jsou bohužel častým nešvarem mladých chodců nebo cyklistů. Nemohou tak plně vnímat dopravní situaci kolem sebe a mohou se snadněji stát účastníkem dopravní nehody.

Spousta řidičů se v těchto dnech chystá na cesty, proto přidáváme několik rad, které by mohly motoristům napomoci, aby dorazili do cíle bezpečně:

Pokud cestujete na dovolenou vozem, měl by se především řidič dobře připravit na dlouhou cestu. Vozidlo je důležité před cestou zkontrolovat, jedná se zejména o stav brzdové soustavy ( i kapalinu), pneumatiky, osvětlení a chladící systém. Nejlépe je automobil nechat zkontrolovat odborníky v autoservisu. Nezapomeňte ani na povinnou výbavu vozu včetně výstražného trojúhelníku a reflexní vesty, která by měla být po ruce. Důležitá je i lékárnička. Od věci není si koupit vhodný hasicí přístroj.

Pokud odjíždíte do zahraničí, měli byste si před odjezdem také prověřit místa, kde bude nutné mít dálniční známku nebo platit mýtné apod. V některých zemích platí pro provoz na pozemních komunikacích jiná pravidla, proto je dobré si zjistit odlišnosti dopravních předpisů v zahraničí. Důležité je také, aby byl řidič před dlouhou cestou odpočatý. Rozhodně není dobré např. balit věci na cestu na poslední chvíli až do noci a brzy ráno vyrazit. Trasu je nutné si předem vhodně naplánovat, a to včetně přestávek a odpočinků. Je nutné také počítat s větší časovou rezervou, neboť se na cestě mohou vyskytnout kolony, které vás zdrží. S nepředvídatelnou dopravní situací také souvisí plánovaní tankování pohonných hmot. Vhodné je při jízdě sledovat dopravní informace prostřednictvím médií.

Nejdůležitější je, aby řidič nepřeceňoval při řízení vozidla vlastní síly, měl dostatečný počet přestávek a dodržoval pitný režim. Riziko dopravní nehody hrozí zejména při dlouhé jízdě v noci, pokud ostatní spolujezdci spí. Při dlouhých cestách se také stává, že se unavené děti snaží z bezpečnostních pásů uvolnit a lehnout si bez připoutání. Rodiče by měli mít tuto situaci vždy pod kontrolou a zajistit, aby byly děti vždy v zádržných systémech řádně umístěné. Velmi nebezpečné je, když dospělý spolujezdec dítě ze zádržného systému odpoutá a posadí si ho na klín. Při případné dopravní nehodě hrozí takto umístěnému dítěti vážné následky na zdraví. Pokud jsou zejména malé děti při dlouhé cestě vozidlem neklidné, unavené nebo pláčou, je vhodné na bezpečném místě zastavit a udělat si přestávku. Dále by řidič neměl vozidlo nákladem přetěžovat a myslet na skutečnost, že se při přepravě většího množství zavazadel mění jízdní vlastnosti automobilu. Řidič musí mít z vozidla dobrý výhled. Zejména na palubní desce a krytu zavazadlové prostoru by neměly být odložené žádné věci, které by ve výhledu bránily. Každá volně odložená věc, která je přepravovaná v interiéru vozidla, může navíc při případné dopravní nehodě jeho osádku zranit. V letních měsících si také někteří spolujezdci pokládájí nohy na palubní desku. Toto je velmi nebezpečné. V případě nehody hrozí velmi vážná zranění. Řidič musí stále sledovat situaci v silničním provozu a zbytečně se nerozptylovat. Při jízdě je u řidiče nevhodná konzumace potravin a skutečným hazardem je telefonování, kouření nebo studování trasy. Samozřejmostí pro každého řidiče je se při jízdě řídit dopravním značením a dbát pokynů policistů.

Všem řidičům a jejich rodinám přejeme šťastný návrat domů.

por. Mgr. Alice Musilová, 27. června 2019

