Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Bezpečné přecházení

BRNO VENKOV: V Rosicích vyrazili policisté s prvňáčky na přechody.

Preventisté společně s dopravními policisty se i nadále začátkem školního roku zaměřují na bezpečnost dětí v silničním provozu. Jako již každý rok, přijeli i letos do Rosic a společně s prvňáčky zdejší základní školy vyrazili na přechdy do terénu. Policisté se žáky prvních tříd vždy nejprve proberou základní pravidla bezpečného přecházení, vysvětlí si dopravní značky související s přechodem pro chodce a poté prochází blízké okolí školy a děti zkouší v praxi to, co vyslechly teoreticky. Vždy se dostanou i na velmi rušnou silnici, kde si prvňáčci pod dohledem policistů sami vyzkouší bezpečné přecházení. Závěrem obdrží děti od policistů drobné předměty související s dopravní tématikou.

kpt. Zdeňka Procházková, 14. září 2020

