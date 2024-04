Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Prevence pro děti z dětského domova

BEROUNSKO – Na přítomné čekala přednáška na téma osobní bezpečí, doprava a šikana.

V pátek 12. a 19. dubna zavítala policejní preventistka na přednášku do Dětského domova v Berouně. Pro děti měla připravené přednášky na různá témata.

Na první setkání dorazily spíše mladší děti, pro které měla policistka připravenou přednášku, jejímž stěžejním tématem byla bezpečnost v dopravě. Děti se naučily dopravní značky a dozvěděly se například, kdo je chodec a jaké má na silnici povinnosti. Děti se na improvizovaném přechodu pro chodce naučily správné přecházení a zároveň si vše vyzkoušely i za pomoci semaforu. V průběhu přednášky preventistka vše prokládala naučnými videi. Děti měly spoustu zajímavých dotazů, a tak se konec přednášky stočil na téma povolání policisty. Na konci setkání děti obdržely dárky v podobě různých obrázků, kartiček a cyklistickou mapu.

Druhá část přednášky proběhla o týden později, a to v odpoledních hodinách v pátek 19. dubna. Tentokrát byla přednáška zaměřená na problematiku týkající se rizik sociálních sítí, kyberšikanu a šikanu. Děti se nejdřív od policejní preventistka dozvěděly co to je protiprávní jednání, jaké jsou jeho druhy, jaké se za něj udělují tresty a kdo o nich rozhoduje. Postupně dostávaly informace o tom, jaké může mít šikana a kyberšikana projevy, jak se proti ní bránit a kam se ideálně obrátit o pomoc.

Naše spolupráce s dětským domovem nekončí. Těšíme se na další přednášky!

nprap. Simona Vacherlohnová

preventistka PČR ÚO Beroun

22. dubna 2024

