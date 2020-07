Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Prevence pro cyklisty

KRAJ: Policisté v rámci preventivní akce montovali cyklistům na kola zvonky.

V současných dnech se policisté zaměřovali na bezpečnost cyklistů. Celý týden na vytipovaných místech preventisté společně s dopravními policisty realizovali preventivní akci, kde se snažili cyklistům vysvětlit, co patří do povinné výbavy kola, jak je důležité u všech věkových kategorií nošení cyklistické přilby, i to, aby nezapomínali na ohleduplnost vůči ostatním účastníkům silničního provozu a uživatelům cyklostezek. Policisté zdůrazňovali zejména bezpečný a ohleduplný pohyb na cyklostezkách a montovali osloveným cyklistům na kolo zvonek. A právě tento jednoduchý doplněk výbavy kola cyklisty, může mnohdy zabránit nepříjemným kolizím. Tato preventivní akce probíhala na Znojemsku, Vyškovsku, Hodonínsku a v Brně, kde se k policistům přidal i Tým silniční bezpečnosti se svým projektem Na kole jen s přilbou a na společném stanovišti s policisty oslovovali účastníky cyklostezky.

Preventivní akce zaměřené na cyklisty budou probíhat i v následujících dnech a společná akce s Týmem silniční bezpečnosti proběhne opět 20. 8. 2020 ve Znojmě.

kpt. Mgr. Zdeňka Procházková, 24. července 2020

vytisknout e-mailem