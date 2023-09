Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Prevence neznala prázdniny

PRAHA VENKOV - ZÁPAD – I když byly školy o prázdninách zavřené, policejní prevence probíhala stále. Jak je to možné?

Mnoho lidí si myslí, že preventista Policie České republiky plní program dětem v mateřských školách a dělá besedy na základních školách, tudíž v období školního roku, a o prázdninách odpočívá. Pouze o přednáškách a školním roku to ale není. Přiblížíme Vám další část našich aktivit.

Pojďme se ohlédnout za tím, co se dělo u nás na Západě. Tady rozhodně klid nebyl!

Během letních prázdnin ve Středočeském kraji probíhala celá řada preventivních a bezpečnostních akcí, do kterých se zapojili policisté Územního odboru Prahy venkov – Západ.

Věnovali jsme se například dětem na táborech, upozornili je na nebezpečí u vody (https://www.bezpecnedetstvi.cz/prevence/), nebezpečí venku v přírodě a zopakovali jsme s nimi tísňové linky včetně zásad takového hovoru. Opomenuto nezůstalo ani bezpečí na silnicích, neboť i děti jsou účastníky silničního provozu, a to jako ti nejzranitelnější - chodci, cyklisté a spolujezdci ve vozidle. A co děti zajímalo nejvíce? Byly to koloběžky, normální i elektro. Časté dotazy padaly i na inline brusle a skate boardy. I když jste při jízdě na in-line bruslích a skateboardu považováni za chodce, přesto důrazně doporučujeme používat přilbu a navíc i chrániče loktů, kolen a dlaní.

Dětem byla odměnou za vyslechnutí rad možnost si vyzkoušet policejní výstroj a výzbroj, posadit se do policejního vozidla, zkusit si udělat otisky prstů a zahrát si vzdělávací hry s policejní tématikou. Interaktivními aktivitami se snažíme, aby si děti zapamatovaly co nejvíce cenných informací, které jim policisté sdělí. Po takovéto odměně chtěl být téměř každý mladý táborník policistou!

Abychom se nevěnovali pouze dětem, tak u dospělých jsme odstartovali prázdniny realizací k projektu „Zabezpečte se!“, který je mířen na osoby, které vyráží na dovolenou a měly by svá obydlí řádně zabezpečit. V průběhu celých prázdnin jsme se věnovali projektu směřovanému na řidiče motorových vozidel „Řídím, piju nealko pivo!“. Nezapomněli jsme ani na cyklisty s projektem „Na kole jen s přilbou“.



Preventivní akce proběhly poklidně a veřejností byly vnímány velmi pozitivně. Mnoho lidí se s nimi setkalo poprvé, což bylo skvělým odrazovým můstkem pro diskusi s policisty a přiblížení podstaty projektů.

Všem přejeme klidný a bezpečný začátek školního roku a se školáky se budeme těšit nejen tento týden na realizaci projektu „Zebra se za Tebe nerozhlédne!“

por. Mgr. Mgr. Anna Štisová, MBA

Územní odbor Praha venkov - Západ

7. září 2023

