Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Prevence na ZŠ Butovická ve Studénce

Studénka - policisté dětem před prázdninami připomněli, jak se bezpečně chovat během léta

Prevence na ZŠ Butovická ve Studénce

Do družiny na Základní škole Butovická ve Studénce zavítali policisté z oddělení prevence Krajského ředitelství policie a dopravního inspektorátu Nový Jičín, aby žáky upozornili na nejrůznější nástrahy, se kterými se mohou setkat, zejména na ty, které mohou očekávat při pohybu na silnicích. Děti se dozvěděly, jak se mají správně zachovat, pokud naleznou nebezpečný předmět, který na hřiště či do parku nepatří, jako je například injekční stříkačka a co mají udělat, pokud by je oslovil někdo cizí a snažil se je zlákat pod záminkou nejrůznější pomoci, aby s ním odešly. Také si vyzkoušely na cvičném plátně simulující pozemní komunikaci s přechodem pro chodce, jak se přes „zebru“ správně přechází, a že nesmí opomenout se před vstupem do vozovky zastavit a řádně rozhlédnout, zdali mohou bezpečně silnici přejít. Po pravidlech týkající se chodců, byly děti rovněž obeznámeny s povinnostmi, které musí dodržovat, a to jako řidiči, neboť i ten kdo jede v silničním provozu na jízdním kole je řidičem nemotorového vozidla a musí respektovat daná pravidla. Mezi ně patří například, pro cyklisty mladší 18 let, povinnost mít na hlavě řádně nasazenou a připevněnou ochrannou přilbu a samozřejmostí je, aby na bicyklu, na kterém vyráží do ulic, nechybělo nic z povinné výbavy a byl v řádném technickém stavu.

Součástí besedy byla také názorná ukázka výjezdového vozidla skupiny dopravních nehod z dopravního inspektorátu v Novém Jičíně včetně jeho vybavení. Děti si mohly prohlédnout a vyzkoušet nejrůznější pomůcky využívané dopravními policisty včetně tzv. měřícího kolečka či zastavovacího pásu. Důkladnou zkouškou prošlo samozřejmě také výstražné zvukové a rozhlasové zařízení na vozidle, neboť téměř každý si rád vyzkoušel, jak se zapínají „majáky i houkačka“.

por. Mgr. Tomáš Zbranek

oddělení prevence

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

vytisknout e-mailem