Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Prevence na cyklostezkách

KRAJ – Policisté dohlíží na správný pohyb na cyklostezkách.

Preventisté Krajského ředitelství policie pravidelně navštěvují cyklostezky Libereckého kraje. V uplynulých dvou týdnech vyrazili na cyklostezky ve Stráži pod Ralskem a Hrádku nad Nisou. Spolu s Týmem silniční bezpečnosti a Městskou policií oslovovali uživatele cyklostezek a předávali jim drobné dárky s preventivní tématikou.

Ne každý uživatel cyklostezky byl obdarován. Především v rámci cyklostezky ve Stráži pod Ralskem, kde byl vybrán úsek, který byl dopravním značením určen výhradně pro řidiče jízdního kola, koloběžek či in-line bruslí. Řada uživatelů stezky zde odcházela s napomenutím, jelikož užívali stezku v rozporu se zákonem. Jednalo se především o chodce, běžce či pěší dámy vezoucí dětské kočárky.

CYKLOSTEZKA (stezka pro cyklisty, cyklistická stezka)

Cyklostezka je pozemní komunikace vyhrazená pro jízdu na jízdním kole, ale mohou na nich jezdit také jezdci na kolečkových bruslích a koloběžkách, případně lyžaři. Cyklostezka může být doplněna vodorovným dopravním značením. Automobilová a motocyklová doprava je z ní úplně vyloučena. Pěší doprava je z cyklostezky také vyloučena, pokud se nejedná o stezku pro chodce a cyklisty. Stezka pro chodce a cyklisty může být rozdělena na samostatné pásy, nebo může být celá její šířka určena chodcům a cyklistům dohromady. Cyklostezka bývá od vozovky pro ostatní vozidla silniční dopravy oddělena fyzicky obrubníkem, dělícím pásem nebo pásem zeleně, jinak se zpravidla jedná o vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty (cyklopruh).



CYKLOPRUH (jízdní pruh pro cyklisty, cyklistický jízdní pruh)

Cyklopruh je typ vyhrazeného jízdního pruhu sloužící cyklistům, který je podélnou čarou a někdy také barevným odlišením povrchu a vodorovnou dopravní značkou vyznačen přímo na vozovce. Cyklistický vyhrazený jízdní pruh se obvykle zřizuje tam, kde není možné zřídit oddělenou stezku pro cyklisty, a zpravidla je značen při pravém okraji vozovky. V některých městech je cyklistům povoleno využívat jízdní pruh vyhrazený pro hromadnou dopravu. Podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, mohou ostatní vozidla na vyhrazený jízdní pruh vjíždět jen ve vyjmenovaných případech a jejich řidiči nesmí v jízdě ohrozit nebo omezit vozidlo jedoucí v tomto pruhu. Vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty mohou, podobně jako cyklostezku, užívat kromě cyklistů také osoby na lyžích, kolečkových bruslích nebo koloběžce.



CYKLOTRASA (cyklistická trasa)

Cyklotrasa je trasa značená dopravním nebo turistickým značením, která by měla účelně spojovat místa, mezi nimiž lze předpokládat cyklistickou dopravu. Funkce je turistická (rekreační) nebo dopravní. Cyklotrasy mohou být vedeny po cyklostezce, po vozovce nebo po vyhrazeném jízdním pruhu pro cyklisty. Cyklotrasy jsou někdy vedeny nejen po pozemních komunikacích s povrchem silniční kvality, ale také po nezpevněných cestách v terénu. Cyklotrasy jsou rozděleny do tříd na dálkové - nadregionální, regionální a místní. Od roku 1997 jsou cyklotrasy značeny Klubem českých turistů. Navíc od roku 2001 jsou pro značení cyklotras používány také směrové dopravní značky zavedené vyhláškou č. 30/2001 Sb. Zřizování a údržbu financují kraje, obce nebo soukromé subjekty. Kromě toho jsou v některých regionech také další způsoby značení cyklotras, které mohou pocházet z dřívější doby, nebo byly zavedeny subjekty, které nepovažovaly za nutné je začleňovat do celostátního systému značení.

směrová tabule pro cyklisty

13. 5. 2021

nprap. Bc. Markéta Razáková

preventistka KŘP Libereckého kraje

