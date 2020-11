Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Nebuďte slepí k domácímu násilí

KRAJ: Dnešní den je významný v boji proti násilí páchaného na ženách.

Dnešní den je označován jako Mezinárodní den za odstranění násilí páchaného na ženách. Toto je velmi důležitá problematika, která však zůstává velmi často nevyrčena a skryta. Je nesmírně důležité, aby si všechny ženy uvědomily to, že pokud je na nich páchána jakákoli forma násilí (psychická či fyzická), že to není správné a osoba, která toto násilí způsobuje se dopouští protiprávního jednání. V každém případě je nezbytné, co nejdříve vyhledat pomoc a nenechat si toto počínání nadále líbit. Stejně tak i všichni ostatní nebuďte lhostejní a pokud víte, že se ve vašem okolí odehrává násilí, nenechávejte si to pro sebe a pomozte. Jako jedna z možností pomoci může být mobilní aplikace Bright Sky. V této aplikaci najdete všechny potřebné a důležité informace pokud se nacházíte v násilném vztahu, ale také jsou zde informace pro ty, kteří mají strach o někoho blízkého či známého ze svého okolí. Garantem této aplikace se stala organizace ROSA a spolupracujícími subjekty jsou PČR a Ministerstvo vnitra České republiky. Aplikace je volně ke stažení na Google Play nebo App Store.

Domácí násilí se týká nás všech, proto si to nenechávej pro sebe a řekni to dál! I tato aplikace může zachránit lidský život.

kpt. Zdeňka Procházková, 25. listopadu 2020

