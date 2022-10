Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Převaděč způsobil vážnou nehodu

KRAJ: Přes dvacet zraněných osob museli záchranáři odvést do nemocnic. /VIDEO/

V sobotu ráno kolem sedmé hodiny se policisté společně s celníky na kontrolním stanovišti na hraničním přechodu se Slovenskem Lanžhot – stará cesta pokusili marně zastavit bílou dodávku s cizí registrační značkou. Ta přes kontrolní stanoviště projela vysokou rychlostí a pokračovala v jízdě do vnitrozemí. Do pronásledování ujíždějícího automobilu se následně zapojily tři hlídky. Šofér bílé dodávky do jednoho služebního vozu dokonce úmyslně naboural, jen šťastnou náhodou se mu nepodařilo policisty ze silnice vytlačit. Pronásledování nebezpečného převaděče pokračovalo přes Lanžhot až do Břeclavi, kde ve vysoké rychlosti nezvadl průjezd křižovatkou a postupně narazil do dvou zaparkovaných automobilů a rodinného domu. Uvnitř dodávky se v té době tísnilo 29 migrantů ze Sýrie, mezi nimi byly ale i malé děti. Po vážné nehodě bylo zraněno přes dvacet osob, které byly následně převezeny do několika nemocnic na ošetření. Zraněny byly i tři malé děti. V současné době si případ převzali krajští kriminalisté, kdy je věc prozatím prošetřována pro podezření ze spáchání trestných činů Organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice a Obecného ohrožení.

por. Petr Vala, 1. října 2022

