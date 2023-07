Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Převaděč vezl v dodávce cizince

KRAJ – Dvanáct osob bylo cestou readmisní dohody vráceno na Slovensko

Policejní hlídka dálničního oddělení z Prav se rozhodla nad ránem, v úterý 4. července 2023, zastavit na dálnici D11 na 62. kilometru vozidlo jedoucí směrem k Praze a podrobit ho kontrole. Třiatřicetiletý řidič, cizinec původem ze Střední Asie v dodávkovém vozidle převážel celkem 12 osob původem z Blízkého východu. Jednalo se o osm mužů (18 – 44 let), dvě ženy (27 a 41 let) a dvě děti (4 a 5 let). Na místo mezitím dorazili i policisté z nedalekého Chlumce nad Cidlinou.

Ani jedna z přepravovaných osob se nebyla schopna prokázat dokladem totožnosti. Na místo byli proto přivoláni policisté odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, kteří cizince po eskortě na služebnu podrobili prvotním identifikačním úkonům, přičemž bylo zjištěno, že se všichni na našem území zdržují nelegálně.

Řidiče, který byl žadatelem o mezinárodní ochranu, jsme zadrželi, neboť existovala důvodná obava, že by se mohl skrývat, své jednání opakovat, případně by se mohl vyhýbat trestnímu řízení či hrozícímu trestu.

Podle našich zjištění a provedených úkonů zkráceného přípravného řízení se měl svým jednáním třiatřicetiletý muž dopustit přečinu organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice, na což platná legislativa pamatuje až dvouletým trestem odnětí svobody.

Řidiči byl trestním příkazem Okresního soudu Hradec Králové uložen trest odnětí svobody na 10 měsíců s podmíněným odkladem na 1 rok. Dvanáct osob bylo 5. července 2023 eskortováno v rámci readmisní dohody zpět na Slovensko.

Policisté se v Královéhradeckém kraji budou i nadále na problematiku nelegální migrace intenzivně zaměřovat, například v roce 2021 jsme provedli v Královéhradeckém kraji celkem 22 974 kontrol cizinců, vloni už o 10 418 kontrol více.

Foto: eskorta cizinců dle readmisní dohody zpět na Slovensko

Video: kontrola dodávky na D11



mjr. Magdaléna Vlčková

7.7.2023

Odkazy do noveho okna Eskorta cizinců dle readmisní dohody Detailní náhled Eskorta cizinců dle readmisní dohody Detailní náhled

vytisknout e-mailem