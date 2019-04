Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Převaděč skončil ve vazbě

KRAJ VYSOČINA: V upravené dodávce převážel třináct migrantů

Převaděč, který se snažil ve čtvrtek přes Českou republiku převézt ve skrýši v dodávkovém vozidle třináct cizinců, skončil včera ve vazbě. Policisté ho po skončení vazebního zasedání přímo od žďárského soudu eskortovali do vazební věznice v Brně.

Ve čtvrtek 11. dubna kolem deváté hodiny ráno zastavili policisté z mobilní jednotky Ředitelství služby cizinecké policie na 162. km dálnice D1 ve směru na Prahu dodávku Mercedes Benz s mezinárodní registrační značkou Velké Británie. Při důkladné kontrole dodávkového vozidla policisté zjistili, že uvnitř dodávky se v nákladním prostoru za falešnou přepážkou ukrývalo celkem třináct běženců – deset dospělých osob a tři malé děti. Tyto osoby u sebe neměly žádné doklady, které by prokazovaly jejich totožnost ani doklady, které by je opravňovaly k legálnímu pobytu na území České republiky. Dodávku policisté zastavili v rámci policejní akce, která byla zaměřená zejména na odhalování nelegálního pobytu cizinců na našem území.

Všichni cizinci byli na místě zajištěni a převezeni k provedení dalších procesních úkonů na odbor cizinecké policie Krajského ředitelství policie kraje Vysočina. Jako osoba podezřelá ze spáchání trestného činu byl na místě zadržen řidič dodávkového vozidla, který se při kontrole prokazoval lotyšským pasem. Na místo, kde byla dodávka zastavena, byl vyslán k ohledání místa a ohledání dodávkového vozidla, kompletní výjezd služby kriminální policie a vyšetřování územního odboru Žďár nad Sázavou.

Při důkladném ohledání zadrženého vozidla kriminalisté zjistili, že nákladní prostor dodávkového vozidla byl v přední části přepažen pomocí bílé dřevotřískové desky, za kterou byl vytvořený skrytý nákladový prostor, který byl podélně rozdělený pomocí dřevotřískové desky na dvě části. Do tohoto prostoru byl z podlahy vybudován vstupní otvor. V tomto značně omezeném prostoru zejména pro pohyb a pro provedení základních lidských potřeb, bylo ukryto a přepravováno všech třináct osob. Všichni byli vystavení nelidskému a ponižujícímu zacházení. Žádná zranění však na jejich tělech zjištěna nebyla a nikdo z nich nepožadoval lékařské ošetření. Již při jejich zadržení existovalo důvodné podezření, že se zřejmě jedná o státní příslušníky Irácké republiky. To se potvrdilo dalším šetřením ze strany policistů odboru cizinecké policie, kteří se všemi osobami provedli za asistence tlumočníka všechny potřebné identifikační a další procesní úkony související s jejich dalším pobytem.

Šest cizinců, mezi nimi i tři malé děti, bylo včera eskortováno na bývalý hraniční přechod Starý Hrozenkov, kde si cizince k dalšímu opatření převzali kolegové ze Slovenské republiky. Pět cizinců bylo zajištěno a umístěno v Záchytném zařízení pro cizince ve Vyšních Lhotách a dva v Bělé Jezové, neboť je důvodné podezření, že se jedná o cizince, kteří jsou již žadatelé o mezinárodní ochranu v jiné zemi Evropské unie. Pokud se potvrdí uvedené podezření, budou předáni do země, ve které o mezinárodní ochranu požádali.

Řidiče dodávkového vozidla - jedná se o pětatřicetiletého cizího státního příslušníky Lotyšské republiky - policisté jako osobu zadrženou a podezřelou ze spáchání trestné činnosti umístili do policejní cely územního odbor Žďár nad Sázavou. Kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení. Šetřením bylo zjištěno, že tento cizinec na přesně nezjištěném mstě mimo území České republiky, zřejmě někde na území Rumunska, naložil cizince s cílem je nelegálně přepravit přes území České republiky do Spojeného království Velké Británie a Severního Irska.

Kriminalisté zahájili jeho trestní stíhání a obvinili ho z trestného činu organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na pět let. Vyšetřovatel podal podnět státnímu zástupci k vypracování návrhu na jeho vzetí do vazby. Státní zástupce podnět akceptoval a podal návrh na cizincovo vazební stíhání, Soud ve Žďáře nad Sázavou návrhu vyhověl a dneska uvalil na cizince vazbu, Policisté ho přímo do soudu eskortovali do vazební věznice v Brně.

mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí

14. duben 2019

