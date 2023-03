Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Přesvědčili ho, že má vybrat všechny peníze

ZLÍNSKO: Vložil je do bankomatu na bitcoiny.

Další obětí podvodu se stal v těchto dnech jednapadesátiletý muž ze Zlínska, který po naléhání několika údajných pracovníků banky a údajného policisty vybral ze svého bankovního účtu téměř tři sta tisíc korun a více než polovinu vložil do automatu na bitcoiny v Olomouci. Podvodníkovi nebo skupině podvodníků hrozí za trestný čin podvod v případě jejich vypátrání a odsouzení až pětiletý trest odnětí svobody.

Lest odstartovaly telefonáty, v nichž údajní pracovníci banky postupně muži vysvětlili, že se stal terčem podvodníka, který si jeho jménem založil bankovní účet. Další muž mu tvrdil, že někdo nahlížel do jeho bankovní identity a proto může být jeho skutečný bankovní účet zneužitý pro bankovní transakce. Vysvětlili mu, že je nutné vybrat veškeré finanční prostředky, což bylo téměř tři sta tisíc korun a převést je na nově založený účet u ČNB. Za tímto účelem muž odjel ze Zlína do Olomouce, kde měl být ten správný bankomat pro vklad peněz.

V průběhu cesty byl muž neustále ve spojení s údajným pracovníkem banky, který mu dával instrukce. Ještě předtím mu dokonce volal údajný policista, který potvrdil vše, co už slyšel. Řekl mu, že má peníze skutečně vložit na rezervní účet. V Olomouci muž obdržel několik kódů, za pomoci kterých postupně vkládal peníze do automatu na bitcoiny. Po prvním vkladu uviděl na bitcoinmatu upozornění od policie o možném podvodu, kdy je nutné volat na číslo 158. Přesto se nechal přesvědčit svým rádcem, že má ve vkladech pokračovat. Muž tím přišel o 179 000 korun.

Po cestě zpět do Zlína si uvědomil, že se stal pravděpodobně obětí podvodu a šel celý případ oznámit na policii.

8. března 2023, por. Bc. Monika Kozumplíková

