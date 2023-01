Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Přeshraniční pronásledování

Český Krumlov - Mladík v Čechách havaroval a pak ujížděl policejní hlídce.

Včera v noci byli vysláni lipenští policisté k obci Vyšší Brod, kde se mělo pohybovat osobní vozidlo tovární značky Volkswagen Golf, jehož řidič způsobil dopravní nehodu a z místa ujel. V centru obce popsané vozidlo zaznamenali, a proto se za ním rozjeli, kdy za pomocí výstražného znamení signalizovali, aby zastavil. Řidič Golfu však zvýšil svou rychlost a ujížděl směrem na obec Studánky a k státní hranici s Rakouskou spolkovou republikou. Vzhledem k tomu, že naši policisté v rámci přeshraničního pronásledování přejeli do území jiného státu, okamžitě informovali operačního důstojníka, který předal zprávu na Společné centrum Mikulov – Drasenhofen.

Strážci pořádku muže pronásledovali až do obce Bad Leonfelden, kde na kruhovém objezdu vlivem vysoké rychlosti havaroval mimo komunikaci a do oplocení zahrady domu. Poté muž z vozu vystoupil a utíkal přes zahrady. Policisté vizuálně zkontroloval vozidlo, zda zde není jiná osoba a poté pátrali po zmíněném muži. V tu dobu se do pátrání zapojil i kolega z Rakouska, který sebou měl služební psa, což mělo velký význam na brzké nalezení muže na útěku. Ten sice skočil do rybníku a pak se schoval v křoví, ale psa neoklamal. Společnými silami muže zadrželi a zabránili dalšímu protiprávnímu jednání přiložením služebních pout.

Lustrací zadrženého zjistili jeho totožnost – občan cizí státní příslušnosti (roč. 1992), kterému byla vzhledem k jeho prochladnutí, přivolána zdravotnická záchranná služba. Mladíku byl proveden test na zjištění návykových látek v dechu s negativním výsledkem.

Další vyšetřování bude prováděno ve spolupráci s rakouskou spolkovou policií Horního Rakouska.

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz

23. ledna 2023

