Přeshraniční policejní spolupráce

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel požádal o:

„1. statistiku ročního počtu přeshraničního pronásledování na česko-německé hranici, pokud možno v rozdělení podle KŘP nebo zemské hranice (Sasko/Bavorsko) v letech 2015-2019,

2. detaily o projektu "Přeshraniční bezpečnostní spolupráce" (podle tohoto článku), zvláště znění dohody o realizaci projektu podle tohoto tweetu a informace z jakého finančního programu EU byly dotace využity (ISF,přeshraniční spolupráce nebo další)?

3. datum a důvody vzniku Ředitelství pro mezinárodní policejní spolupráci, proč nestačil do té doby existující odbor mezinárodní policejní spolupráce v rámci Policejního prezidia?

4. přehled projektů mezi KŘP Plzeňským krajem nebo KŘP Karlovarským krajem nebo KŘP Jihočeským krajem a německou policií (předpokládám Bavorskou státní policií) v letech 2015-2019 (např. vzdělávací jazykové kurzy, společná taktická cvičení, nasazení na území druhého státu, hospitace, semináře apod.) .

Z jakých důvodů se zatím neuskutečnila realizace policejních projektů v rámci programu přeshraniční spolupráce Česká republika –Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020, zatímco mezi Saskem a PČR bylo v podobnémprogramu realizováno již šest docela rozsáhlých projektů?“

Policie České republiky žadateli poskytla následující informace:

Bod 1.

V roce 2019 proběhlo 34 přeshraničních pronásledování mezi ČR a SRN, konkrétně 26 přeshraničních pronásledování ze SRN do ČR a 8 přeshraničních pronásledování z ČR do SRN. Specifikace, se kterou spolkovou zemí, resp. kterého krajského ředitelství Policie České republiky se přeshraniční pronásledování konkrétně týkalo, se standardně v ročních statistikách přeshraničních operací nevede. Kromě toho tyto informace mohou být zkreslující, protože přeshraničních pronásledování se mohou účastnit hlídky z několika krajů ČR a příslušníci Celní správy, resp. bezpečnostních složek na německé straně (zemské a spolkové policie, celníci atd.) Vyhledání těchto informací by vyžadovalo časově náročnou analýzu jednotlivých dokumentů z požadovaných let. Ve vztahu k těmto informacím tedy Policie České republiky tedy konstatuje, že je ve svých statistikách neeviduje. Jednotlivé údaje Policie České republiky statisticky nesleduje a těmito informacemi přímo nedisponuje, jelikož je nepotřebuje pro plnění svých úkolů a nemá ani zákonnou povinnost takové statistické údaje vytvářet.

Pro vyřízení žádosti v této části by bylo nutné tato data nově vytvořit analýzou jednotlivých dokumentů, ve kterých jsou informace roztroušeny, a to na příslušných útvarech Policie České republiky. Aby byla zpracována skutečnosti odpovídající odpověď, bylo by tedy třeba nahlédnout do příslušných dokumentů a vyhodnotit a analyzovat tyto spisy příslušnými pracovníky dotčených krajských ředitelství policie. Takové sestavení souboru statistických údajů na základě posuzování vyhledaných informací a jejich selekce povinný subjekt považuje za vytváření nové informace ve smyslu ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb.

Podle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Povinný subjekt je povinen poskytovat pouze ty informace, které se vztahují k jeho působnosti, a které má nebo by měl mít podle obecně závazného právního předpisu k dispozici. Naopak zákon č. 106/1999 Sb. nestanovuje povinnost nové informace vytvářet či vyjadřovat názory povinného subjektu k určité problematice, vytvářet analýzy či hodnocení na základě zadání žadatele. Podle § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. se informací pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního. Vzhledem k tomu, že Policie České republiky nemá požadované informace k dispozici, a musela by takové informace vytvořit na základě analýzy jednotlivých dokumentů, jedná se o požadavek na vytvoření nové informace, na který se z výše uvedených důvodů informační povinnost nevztahuje.

Bod 2.

Financování projektu CBSC

Projekt je financován z Fondu pro vnitřní bezpečnost (ISF), a to jako unijní akce (Union actions). Financování projektu je nastaveno v poměru 90 procent / 10 procentům. 90 % tzv. měkkých aktivit projektu je financováno z grantu a 10% kofinancování je zajištěno z rozpočtu Policie České republiky.

Obsahová náplň projektu CBSC

Projekt CBSC bych schválen Evropskou komisí dne 19. 8. 2019, je koordinován německou spolkovou policií se sídlem v Postupimi a je koncipován k dvouleté realizační fázi. Policejní prezidium České republiky je partnerem projektu. Primárním účelem projektu je efektivnější ochrana vnitřní hranice Schengenského prostoru na česko-polsko-německé hranici, prohloubení spolupráce česko-německých hlídek a zmírnění kriminálních jevů v pohraničí (nelegální migrace, krádeže vozidel a další). Obsahově projekt sestává z 5 pracovních balíčků:

Management projektu a koordinace aktivit,

Jazykové školení v podobě prezenčních kurzů pro české i německé policisty a online jazyková školicí platforma,

Prohloubení spolupráce společných hlídek podél vnitřní schengenské hranice,

Vybavení dvou společných instruktážních místností na strategických místech v Libereckém a Ústeckém kraji, konkrétně v Hrádku nad Nisou a Petrovicích, nezbytným zázemím,

Společná analýza rizik a regionální situační analýza ve spolupráci s Ředitelstvím služby cizinecké policie.

Žadateli k tomuto bodu byla zároveň zaslána partnerská dohoda, která je dokumentem, na jehož podpis žadatel odkazuje v žádosti. Jedná se o tweet německého velvyslance pana Christopha Isranga. Uzavření takovéto dohody bývá standardní proces při realizaci projektů, během kterého se specifičtěji formulují záměry projektových aktivit a úkoly participujících stran daného projektu.

Bod 3.

Ředitelství pro mezinárodní policejní spolupráci Policejního prezidia České republiky vzniklo k 1. 4. 2020 jako přímý nástupnický článek odboru mezinárodní policejní spolupráce Policejního prezidia České republiky, který 31. 3. 2020 zanikl. K dlouho připravované změně, tj. přirozenému přerodu v moderní pracoviště došlo z důvodu potřeby efektivnější organizace práce při plnění rostoucího počtu úkolů v oblasti mezinárodní policejní spolupráce (týkajících se zejména migrace, terorismu a kyberzločinu, propojování informačních systémů na nadnárodní úrovni) a celkové potřeby komplexnější koordinace zahraničních styků Policie České republiky, které jsou realizovány napříč policejním sborem.

Bod 4.

Krajské ředitelství Plzeňského kraje

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje realizuje v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 projekt č. 263 - "Rozšiřování odborných znalostí a vzájemné spolupráce policistů". Projekt byl schválens podmínkami a s výhradou monitorovacím výborem dne 5. června 2019. Partnery projektu jsou

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje – hlavní partner

Partneři bez rozpočtu:

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

Policejní prezídium Horní Falc

Ředitelství Spolkové policie Mnichov

Realizace projektu probíhá od září 2019 a konec realizace projektu je plánován na 31. 1. 2022 s dobou udržitelnosti po dobu 5 let. V současné době nebyly akce plánované na období březen až červen 2020 realizovány vzhledem k vyhlášení nouzového stavu v České republice. Na zprostředkující subjekt Ministerstvo pro místní rozvoj ČR byla zaslána žádost o stanovisko k dalšímu postupu při realizaci projektu, na kterou jsme dosud neobdrželi odpověď.

V rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014- 2020 může policie jako potencionální žadatel realizovat projekty pouze na rozvoj a posílení vzájemné spolupráce, rozšiřování a prohlubování znalostí a dovedností apod. Jiné výzvy v tomto legislativním období nemůže vzhledem k jejich tematickému zaměření jednotlivých výzev využít. Realizace projektů investičního charakteru, jako je tomu u výzev Programu Cíl EÚS 2014 - 2020 Česká republika – Svobodný stát Sasko není možné.

Při srovnání podmínek obou programů je oblast ČR – Bavorsko ve velké nevýhodě. Nelze realizovat projekty na pořízení vybavení policie nebo modernizaci policejních objektů jako je tomu u ČR - Sasko. Tato skutečnost je odůvodňována tak, že EU nechce suplovat Ministerstvo vnitra ČR.

Ze strany bavorských policejních složek i ze strany Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje byly iniciovány projekty s investičním charakterem. Jeden byl zamítnut již ve fázi přípravy a u druhého, kterým je výše uvedený projekt č. 263, byl původní záměr na modernizaci výcvikového střediska nahrazen projektem „měkkého“ charakteru, tedy zaměřený pouze na vzdělávací společné aktivity a rozvoj vzájemné spolupráce.

Krajské ředitelství Karlovarského kraje

Přehled projektů mezi KŘP Karlovarského kraje a Svobodným státem Bavorsko

Projekt č. 263 „Rozšiřování odborných znalostí a vzájemné spolupráce policistů“

Lead partnerem projektu je KŘP Plzeňského kraje. Kooperačními partnery projektu jsou Polizeipräsidium Oberpfalz, Bundespolizeidirektion München Bundespolizeiinspektion Waldmünchen a právě Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje (jako partner bez rozpočtu).

Přehled projektů mezi KŘP Karlovarského kraje a Svobodným státem Sasko období 2015 – 2020

CZ 100253265/1161 - „Zlepšení bezpečnosti v česko-saském příhraničí (potírání obecných a stěžejních problémů kriminality)“

Lead partnerem projektu je PD (Polizei Direktion) Chemnitz, dalšími kooperačními partnery jsou PD Zwickau a Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje.

CZ 100253225/1164 - „Zintenzivnění bezpečnostních opatření v daném prostoru, zejména v oblasti drogové kriminality a dalších projevů kriminality páchané v dopravě.“

Lead partnerem projektu je PD Chemnitz, dalšími kooperačními partnery jsou PD Zwickau a Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje.

CZ 100253251/1088 - „Společná přeshraniční policejní spolupráce v rámci preventivních a represivních opatření se zaměřením na boj proti extremistickým jevům“

Lead partnerem projektu je PD Chemnitz, dalšími kooperačními partnery jsou PD Zwickau a Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje.

CZ 100253277/1189 - „Zlepšení bezpečnosti v sasko-českém příhraničí pomocí koordinované práce s veřejností“

Lead partnerem projektu je PD Zwickau, dalšími kooperačními partnery jsou PD Chemnitz, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje a Střední škola technická Most, příspěvková organizace

Projekt reg. č. 0557-CZ-22.10.2019 „Společný den s policií“.

Lead partnerem je Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, kooperačním partnerem je PD Zwickau.

Krajské ředitelství Jihočeského kraje

Krajské ředitelství Jihočeského kraje nerealizovalo s německou policií žádný projekt financovaný z fondů EU či z jiných fondů.

Spolupráce s německou policií je pro krajské ředitelství nedílnou součástí policejní činnosti. S německou policií jsou realizovány různé aktivity dle potřeb a možností jednotlivých služeb Policie České republiky. Jedná se o společné hlídky, porady, cvičení přeshraničních operací a společných forem nasazení, hospitace, vzdělávací semináře, jazykové kurzy, popř. jiné aktivity vyplývající z aktuální potřeby. Veškeré tyto činnosti jsou hrazeny z rozpočtu Policie České republiky – Policejního prezidia České republiky nebo krajského ředitelství.

Od roku 2015 byla financována z jiných zdrojů pouze 1 aktivita s německou policií, a to v listopadu 2015, konkrétně třídenní hospitace policistky z odboru mezinárodních vztahů krajského ředitelství na BLKA Mnichov. Hospitace byla financována z projektu NFM, CZ 14, PDP-1, který byl realizován odborem mezinárodní policejní spolupráce Policejního prezidia ČR.

Policejní projekty v rámci programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 nebyly ze strany KŘP Karlovarského a KŘP Jihočeského kraje realizovány. Důvodem je zejména administrativní zátěž s tímto spojená, složitý a dlouhotrvající schvalovací proces, nastavení rozdílných podmínek realizace projektů pro partnery oproti možnostem v programech Česko - Svobodný stát Sasko a také to, že pod uvedený program vždy nelze zařadit konkrétní potřebnou aktivitu.

pplk. JUDr. Lucie Žárská, 26. 5. 2020

