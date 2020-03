Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Přes vyhlášený stav nouze vykradl obchod

SOKOLOVSKO – Muž skončil ve vazební věznici.

V současné době je vyhlášen nouzový stav pro území České republiky v souvislosti s výskytytem koronaviru v naší zemi, ale ani to neodradilo 27letého muže ze Sokolovska a naopak zřejmě využil této skutečnosti a vloupal se do sokolovské uzavřené prodejny.

Takového jednání se měl dopustit v pátek dne 20. března 2020 v nočních hodinách. Kamenem měl muž nejprve rozbít skleněnou výplň vstupních dveří a poté vniknout dovnitř. Po prohledání prodejny z ní měl odcizit vše co mu přišlo pod ruku, např. mobilní telefon, tablet, notebook a další příslušenství k PC v celkové hodnotě téměř 13 tisíc korun. Odcizit chtěl i pokladnu, ve které bylo uloženo téměř dva tisíce korun. Díky včasnému zákroku policistů byl zloděj přímo při činu zadržen a následně odvezen na policejní služebnu k provedení nezbytných procesních úkonů.

Na poškozených dveřích způsobil majiteli prodejny škodu přesahující 15 tisíc korun. Sokolovští kriminalisté 27letého muže obvinili ze spáchání zločinu Krádež spáchaného v souběhu s přečinem Poškození cizí věci. Během dnešního dne podali státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obviněného muže do vazby. Ten jej akceptoval a soudce během dnešního dne poslal 27letého muže do vazební věznice. V případě prokázání viny mu tak hrozí trest odnětí svobody na dvě léta až osm let, neboť se takového činu dopustil za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, za živelné pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek.

por. Bc. Zuzana Týřová

21. 3. 2020



