Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Přes sociální síť neoprávněně provozovala hazardní hru

SOKOLOVSKO – Neměla příslušná oprávnění.

Sedmadvacetiletá žena z Chebu měla v období od prosince roku 2016 do července roku 2019 prostřednictvím sociální sítě neoprávněně a soustavně pořádat nejméně 1 500 hazardních her tzv. dipování. Celková hodnota losů v jednotlivých hrách měla vždy převyšovat hodnotu výhry, tedy hazardní hru provozovala za účelem zisku, aniž by k tomu měla potřebná oprávnění. Při těchto hrách za výše uvedené období žena přijala téměř 15 000 plateb. Za jednu hru si měla přijít přibližně na 200 korun.

Aniž by měla obviněná žena příslušná živnostenská oprávnění, měla dále v období od září roku 2018 do června roku 2019 na sociální síti za účelem zisku nabízet různé zboží k prodeji. Během několika měsíců měla obdržet až přes 350 plateb v celkově výši kolem 140 tisíc korun.

Kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality v Sokolově zahájili trestní stíhání této sedmadvacetileté ženy, kterou obvinili ze spáchání přečinů Neoprávněné podnikání a Neoprávněné provozování hazardní hry. Za uvedené protiprávní jednání hrozí obviněné ženě v případě prokázání viny trest odnětí svobody až na tři roky.

prap. Eva Valtová

por. Bc. Zuzana Týřová

28. 11. 2019

