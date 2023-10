Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Přes seznamku ke kryptoměnám, přišel tak skoro o 3 miliony korun

ČESKOLIPSKO – Kriminalisté z České Lípy vyšetřují další případ podvodu pod legendou výhodné investice do kryptoměn.

45letý muž si v květnu naistaloval do svého telefonu aplikaci seznamky, kde si zanedlouho začal dopisovat s jednou dívkou. Napsala mu, že je z Japonska a má kosmetický salón. Touto konverzací vše začalo.

Po týdnu každodenní intenzivní komunikace muže požádala, aby v dopisování pokračovali přes komunikační aplikaci LINE, s čímž souhlasil. Jejich konverzace probíhala v japonském a posléze anglickém jazyce, za použití překladače.

V rámci jedné komunikace se žena muži zmínila, že existuje možnost vydělat si peníze formou investice do kryptoměn, se kterou má ona již zkušenosti. Vzhledem k jeho neznalosti v této oblasti mu ochotně nabídla pomoc a postupně jej krok po kroku celou dobu instruovala. Nejprve si založil účet na kryptoměnové burze, poté založil další aplikaci, kam nahrál své dvě platební karty a platby z nich povolil v internetovém bankovnictví. Následovalo založení kryptoměnové peněženky a zaslání první platby a nákupu na kryptoměnové burze za 400 dolarů. Žena mu také ještě zaslala dva internetové odkazy s tím, že se jedná o skvělé burzy s kryptoměnou. Zde si muž také založil účet pod svým jménem. Tyto odkazy byly ale propojené s virtuální peněženkou. Celý proces investování fungoval tak, že na internetové burze muž nakoupil kryptoměnu, tu převedl do virtuální kryptoměnové peněženky, a to se zobrazilo automaticky i na účtu, který si muž založil. Veškeré investice iniciovala ,,kamarádka“, on osobně žádnou na základě vlastního uvážení neprováděl. Když si chtěl ale vybrat své zhodnocení vkladů, tak musel zaplatit poplatek ve výši 39 000 dolarů. Ani poté však výběr nebyl možný, musel zaplatit další poplatek a další a další…..

Veškerá virtuální měna, kterou muž převedl do virtuální kryptoměnové peněženky dle instrukcí své známé, pak byla automaticky převáděna na účet, který si také založil. Ve chvíli, kdy odmítl zaplatit další poplatky za výběr zhodnocení své investice, kryptoměny ze založených účtů zmizely. Navíc poslal do virtuální peněženky své nové ,,známé“ ještě částku 800 dolarů, aby mohla zaplatit letenku a přiletět za ním do Čech. Ale ani setkání s ní se nedočkal.

Tímto jednáním přišel muž v přepočtu o 2 675 101 korun.

V uvedeném případu jsme zahájili úkony trestního řízení pro trestný čin podvodu, za který hrozí pachateli trest odnětí svobody až na osm let.

Je vám tento případ povědomý? Podstata a průběh jsou stále stejné.

Intenzivní komunikace, návrh investic, založení fiktivních účtů, sdílení osobních dat a platebních prostředků, poplatky, marná snaha výběru údajného zhodnocení nebo svého počátečního vkladu, prázdný účet a oči pro pláč…..

Apelujeme na doporučení !!

Neposkytujte žádné osobní informace nebo informace o vašem bankovnictví přes internet.

Neposílejte fotografie svých osobních dokladů nebo platebních karet (ani jejich část), žádný solidní partner (banka, investor) toto nevyžaduje!

Pro zhodnocování svých peněž vybírejte jen ověřené a renomované investiční společnosti.

Nepodléhejte slibům zaručených investic bez rizika.

V případě, že informace pod vlivem manipulace poskytnete podvodníkovi, ihned kontaktujte svou banku.

Obezřetnost se vyplácí !

2.10.2023

por. Bc. Klára Jeníčková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

+420 702 239 008

vytisknout e-mailem