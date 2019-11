Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Přes sedmdesát nováčků složilo slib . . . a nastoupí ke středočeské policii.

KRAJ - V Muzeu Policie ČR skládalo slib na sedmdesát nových policistů a policistek, kteří se rozhodli vstoupit do řad Středočeské policie a přispět tak k bezpečnosti naší republiky. Při slavnostním ceremoniálu byli oceněni také někteří policisté ze Středočeské policie medailí policejního prezidenta.

Dne 15. listopadu 2019 se od 10 hodin na nádvoří Muzea Policie ČR v Praze konal slavnostní ceremoniál, při kterém 74 nových policistů složilo služební slib do rukou ředitele Krajského ředitelství policie Středočeského kraje brigádního generála Václava Kučery. Slavnostní akt doprovodila Hudba Hradní stráže a Policie ČR, prapor Krajského ředitelství policie Středočeského kraje přinesla čestná jednotka složená z instruktorů školního policejního střediska v Sadské. Muzeum PČR

Nově přijatí policisté se v současné době připravují na výkon služby na území Středočeského kraje v základní odborné přípravě. Po ní budou zařazeni zejména na obvodních odděleních a dopravních inspektorátech středočeské policie. K začínajícím policistům promluvil nejen generál Kučera, ale také středočeský radní pro bezpečnost Robert Bezděk. Oba zmínili ve svých projevech význam policejní služby i to, že služba u policie není vždy jednoduchá, proto je důležitá podpora policistů ze strany jejich rodin. Koneckonců slavnostního složení služebního slibu se zúčastnilo mnoho rodinných příslušníků, kteří jsou a snad i nadále budou pyšní na to, že se jejich příbuzní začlenili do policejních řad.

Nedílnou součástí středočeského slavnostního ceremoniálu je ocenění délesloužících policistů. Celkem 23 policistů převzalo z rukou ředitele krajského ředitelství a jeho náměstků medaile Za věrnost, 4 z nich pak I. stupně, kterou se oceňují policisté odvádějící bezvadný výkon služby minimálně 30 let. Oceněni byli také policisté podílející se na fungování krajské pořádkové jednotky a policisté, kteří se zúčastnili zahraniční mise v Makedonii a Srbsku.

Závěr ceremoniálu patřil plk. Josefu Budilovi, zástupci vedoucího odboru služby dopravní policie, který převzal pamětní bodák, a to za zvlášť mimořádné zásluhy o Policii ČR. Působení plk. Budila zejména v dopravní policii po dobu více než 40 let trvajícího služebního poměru si zaslouží úctu a ocenění.

Všem odměněným i nově přijatým policistům přejeme do služebního i soukromého života hodně štěstí.



mjr. JUDr. Petra Hofmanová

vedoucí školního policieního střediska

17. 11. 2019

