Přes noc se vloupával do rodinných domů

BRNO: K otevření mu stačil šroubovák.

Brněnští kriminalisté z 6. oddělení sdělili obvinění devětatřiceti letému muži, který se vloupával do rodinných domů. Ve čtyřech případech se do domu dostal, u pátého pokusu jej vyrušila majitelka. K otevření dveří mu stačil šroubovák. Ve třech případech se vloupal do domu v noci, kdy obyvatelé spali. Muž prošel prostory a vzal si vše, co mu přišlo pod ruce a mělo nějakou hodnotu – peněženky s kreditkami, mobilní telefony, notebooky, šperky, ale i jízdní kolo nebo nářadí. Škoda, kterou způsobil, se vyšplhala bezmála na 127.000 korun. Nyní se bude zodpovídat hned z několika trestných činů jako neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, porušování domovní svobody a samozřejmě z krádeže. Odcizené věci prodával a peníze použil pro svoji potřebu. Nyní může skončit až na osm let za mřížemi.

nprap. Petra Hrůzová, 16. prosince 2020

