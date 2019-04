Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Přes internet lze koupit téměř vše

KROMĚŘÍŽSKO: Tentokrát ale nakupující přišel o více jak sto padesát tisíc korun.

Přes internet lze dnes koupit téměř vše. Lidé objednávají elektroniku, automobily, oblečení, obuv, kosmetiku, stavební materiál a další artikl. Ne vždy však kvalita zaslaného zboží odpovídá požadované ceně a mnohdy se kupující objednaných věcí ani nedočká.

Posledním případem nevydařeného nákupu přes internet se v těchto dnech zabývají kroměřížští kriminalisté. Třiačtyřicetiletý muž z Kroměřížska si chtěl pořídit traktor. Na internetovém inzertním portále si začátkem tohoto měsíce vyhlédl inzerát s prodejem traktoru značky Zetor v hodnotě sto sedm tisíc korun. Nabídka se mu líbila, a proto se rozhodl zemědělskou techniku zakoupit. U inzerátu byl odkaz na zahraniční společnost se sídlem v Německu, která traktor prodávala a tak vyplnil kontaktní on-line formulář. Ještě ten den mu přišel e-mail, že stroj je k dispozici. Zpráva byla v českém jazyce, jednalo se však o přeložený text překladačem. Ve zprávě byl odkaz na další zprostředkovatelskou společnost, tentokrát se sídlem v Litvě. Muž vyplnil potřebné údaje a obratem obdržel pokyny k platbě za traktor a dopravu v eurech. Jednalo se o částku zhruba sto dvacet tři tisíc korun. Peníze odeslal na účet v Irsku. O platbě vyrozuměl obě společnosti a následně mu přišla zpráva, že mu zboží bude do tří dnů doručeno. Na druhý den přijal další zprávu s tím, že musí ještě zaplatit clo ve výši okolo třiceti tisíc korun. Tuto částku taktéž uhradil. Vzhledem k tomu, že mu traktor nebyl ve stanovené lhůtě doručen, rozhodl se od smlouvy odstoupit a chtěl vrátit peníze. Zaslal proto prodávající společnosti e-mail. Dostal odpověď, že částka, ale bez poplatků, mu bude vrácena na účet do sedmi dní. Do dnešního dne však peníze ani traktor neobdržel. Byla mu tak způsobena škoda za více jak sto padesát tisíc korun.

Případ jsme kvalifikovali jako trestný čin podvod.

15. dubna 2019, por. Mgr. Simona Kyšnerová

vytisknout e-mailem