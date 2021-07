Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

PŘES BARIÉRY S POLICIÍ - Slavnostní předání šeků Kristýnce a Ondrovi

KRAJ - Téměř 200 tisíc korun půjde na dobrou věc, Kristýnce na elektropohon a Ondrovi na bionickou protézu ruky

Již čtvrtým rokem realizujeme sportovně charitativní projekt „PŘES BARIÉRY S POLICIÍ“ a za celou tuto dobu jsme podpořili již 14 handicapovaných klientů Charty 77 - Konta Bariéry a to finanční částkou více než jeden milion sto tisíc korun, které mezi sebou vybrali středočeští policisté a zaměstnanci společně se Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra a v neposlední řadě se studenty středočeských středních škol, kteří jsou nedílnou a stěžejní součástí tohoto projektu. Právě za každého studenta, který se do projektu zapojí, přispěje pojišťovna poměrnou částkou v podobě startovného.



I v této nelehké době, v době pandemie koronaviru, kdy všechny školy byly dlouhodobě uzavřené jsme se snažili nalézt cestu a vymyslet, jak klientům Konta Bariéry pomoci a zapojit do toho i naše studenty. Proto se letošní ročník konal trochu v pozměněné podobě a studenti se mohli registrovat do projektu „Run and Help“ Nadace Charty 77 – Konta Bariéry a individuálně běhat a podpořit tak dobrou věc, konkrétně třináctiletou Kristýnku, která finanční prostředky potřebovala na elektropohon k invalidnímu vozíku. ​Do projektu "Run and Help" se zapojil i významný moderní pětibojař David Svoboda a dále se registrovalo 320 studentů z 12ti středních škol Středočeského kraje a pro dobrou věc uběhli 3045 kilometrů. Středočeští policisté a pracovníci Středočeského kraje pak navíc mezi sebou vybrali krásnou částku 146.410 korun, dalších 50.000 korun věnovala Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra.



Kristýnka neměla vstup na tento svět úplně jednoduchý. Narodila se císařským řezem a hned po narození měla zlomenou nožičku, kterou musela mít několik týdnů v sádře. Kristýnce noha ale bohužel ochrnula. Při pravidelném vyšetření lékaři zjistili, že má fixovanou míchu a rozhodli se pro operaci, při které míchu uvolnili. Po operacích začala Kristýnka intenzivně rehabilitovat. Lékaři Kristýnce předpovídali, že nikdy nebude chodit. I přes všechny jejich verdikty ale holčička chodí. Chůzi zvládá s pomocí ortoprotézy a speciálně upraveného chodítka. Venku se pohybuje na vozíku. Je to zázrak, ve který rodina ani nedoufala. A protože se z ní pomalu stává slečna a mamince už ubývá sil, potřebovala elektropohon pro svůj vozík. A to se jí nyní splnilo. V rámci jarní části projektu jsme pro Kristýnku vybrali 196.410 korun.



Vzhledem k tomu, že Kristýnka již větší obnos na elektropohon měla, rozhodli jsme se, že pomůžeme ještě dalšímu klientovi Konta Bariéry a zbylými financemi podpoříme i jeho. Proto jsme Kristýnce společně se Zdravotní pojišťovnou věnovali 50.900 korun a krásnou částkou 120.510 korun jsme podpořili jedenáctiletého Ondru, který taktéž neměl jednoduchý start do života. Narodil se již v 7. měsíci a přes dva měsíce musel bojovat o život, v důsledku zavedení kanyly a špatné srážlivosti krve byli lékaři nuceni miminku amputovat část levé ruky až po zápěstí. Poté musel Ondra podstoupit ještě několik dalších operací. Nyní je to velmi aktivní a veselý chlapec, který nijak nezaostává nad svými vrstevníky a téměř nic pro něj není překážkou. Velmi rád lyžuje, hraje fotbal, jezdí na kole a leze po skalách. Díky vybrané částce si snad velmi brzy splní sen a bude si moci pořídit bionickou protézu ruky a jistě si tím zlepšit život.



Slavnostní předání šeků proběhlo včera 30. června, v prostorách Muzea Policie České republiky. Právě zde převzali Kristýnka a Ondra šek z rukou ředitele Krajského ředitelství policie Středočeského kraje brig. gen. JUDr. Václava Kučery, PhD., MBA a jeho náměstka pro vnější službu plk. Ing. Bc. Jana Tulacha v celkové výši 146.410 Kč. Oba pak Kristýnce a Ondrovi popřáli hlavně hodně zdraví a vyslovili přání, aby jim tato částka pomohla a usnadnila budoucí život. Pan ředitel dále uvedl, že je velice rád, že projekt realizujeme již čtvrtým rokem a za tu dobu se podařilo pomoci tolika potřebným osobám a zkvalitnit jim život.



Další šeky v celkové výši 50.000 Kč pak předal za Zdravotní pojišťovnu Ministerstva vnitra Mgr. Vladimír Babic. V neposlední řadě pak popřáli Kristýnce i Ondrovi Karolína Jílková z Konta Bariéry a Ing. Luboš Navrátil ze Středočeského kraje, který zároveň slovy paní hejtmanky Mgr. Petry Peckové sdělil, že jsou za Středočeský kraj velice rádi, že se podílí na realizaci tohoto projektu, který vždy pomáhá dobré věci.

Kristýnce a Ondrovi přejeme mnoho šťastných chvil a hlavně hodně zdraví.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

1. července 2021





vytisknout e-mailem