Přes bariéry s policií

Praha venkov - VÝCHOD – Sportovně charitativní akce, do které se zapojili maturanti středních škol z Čelákovic, Brandýsa nad Labem, Roudnice nad Labem a Odolene Vody.

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje ve spolupráci se Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra ČR, nadací Konto Bariery a spolkem Bezpečná společnost připravilo sportovně charitativní akci s názvem „Přes bariéry s policií“.

V rámci Územního odboru Praha venkov východ si studenti maturitních ročníků středních škol a střední odborné školy pod vedením instruktorů Školního policejního střediska zkusili složit test fyzické způsobilosti potřebný pro přijetí k policii ČR. Generální partner za účastníky zaplatil „startovné“, které se následně dostane prostřednictvím nadace Konto Bariéry vybrané osobě, která pomoc potřebuje. Naší snahou bylo vybrat co nejvyšší finanční částku pro Filípka (4 roky), který se narodil se vzácnou genetickou vadou.

Ve středu 11. října 2023 proběhla sportovně charitativní akce na Střední škole letecké a výpočetní techniky v Odolene Vodě. Následně se v pondělí 6. listopadu 2023 do projektu zapojili také maturanti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy v Roudnici nad Labem, dne 7. listopadu ve sportcentru v Brandýse nad Labem se do akce zapojili studenti Střední zemědělské školy a Gymnázia J. S. Machara a ve středu 8. listopadu 2023 se do projektu zapojili maturanti Gymnázia Čelákovice na sportovišti v Čelákovicích. Za Územní odbor Praha venkov východ podpořilo svou účastí hendikepovaného Filípka celkem 140 studentů maturitních ročníků.

Naší snahou je, aby mladá, nastupující generace získala ke sportu kladný vztah a nebyla lhostejná k těm, kteří pomoc potřebují. Studenti, kteří ve čtyřech sportovních disciplínách uspěli dosažením požadovaného počtu bodů, obdrželi osvědčení o fyzické způsobilosti a v případě zájmu stát se policistou již nemusí fyzické testy potřebné pro přijetí do služebního poměru podstoupit, jelikož platnost uvedeného osvědčení je vždy na jeden rok od složení fyzických testů.

prap. Veronika Borovičková

8. listopadu 2023

