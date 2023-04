Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Přes bariéry s policií

PŘÍBRAMSKO - Středočeská policie pořádá již šestým rokem sportovně charitativní akci „Přes bariéry s policií“.

Desetiletý Toník trpí následky dětské mozkové obrny, nemluvil a nepostavil se na nohy. Je však velký bojovník a díky pravidelným rehabilitacím začíná dělat pokroky, nyní udělá s pomocí pár krůčků a říká první slůvka. Rehabilitace však pojišťovna nehradí v plném rozsahu, a proto Toník potřebuje 70 tisíc korun.

Třináctiletá Emička se narodila nevidomá s těžkým mentálním postižením, nechodí a nemluví. Je to však veselá holka, která má ráda procházky v přírodě. Nyní však vyrostla ze sportovního kočárku a potřebuje nutně nový, pojišťovna ho nehradí. Ema potřebuje na jeho pořízení 55 tisíc korun.

Oběma nemocným dětem pomáhají i studenti čtvrtých ročníků středních škol ve Středočeském kraji, kteří se zapojili do sportovně charitativní akce „Přes bariéry s policií“. V průběhu března a dubna si během hodin tělesné výchovy mohli vyzkoušet testy fyzické způsobilosti (člunkový běh, kliky, celomotorický test, běh na jeden kilometr), které jsou nezbytné k přijetí do služebního poměru k Policii ČR. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra za ně následně přispěje určitou finanční částkou. Příslušníci policie pro změnu přispívají formou hotovosti, kterou střádají do kasiček Konta Bariéry.

Na Příbramsku se zúčastnily akce tři střední školy, Gymnázium Karla Čapka na Dobříši, Gymnázium pod Svatou Horou v Příbrami a Střední průmyslová škola Příbram. Sedmdesát procent cvičících, kteří testy zvládli, obdrželi navíc osvědčení o jejich úspěšném absolvování a dále voucher na 150 tisíc korun, což je náborový příspěvek pro nové policisty ve Středočeském kraji. Pokud budou mít po vykonání maturitní zkoušky zájem o práci u policie, a projdou ještě psychologickým a zdravotním vyšetřením, mohou rozšířit řady příslušníků policie.

Tímto způsobem chce Středočeská policie také podpořit náborovou kampaň k Policii ČR. Akci „Přes bariéry s policií“ pořádá již od roku 2018, za tu dobu se podařilo podpořit 18 handicapovaných osob částkou přesahující 1,6 milionu korun.

por. Bc. Monika Schindlová, DiS.

komisař

P ČR Příbram

25. duben 2023

