Přeprava nebezpečných látek v silniční dopravě

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatelka požádala o informace týkající se přepravy nebezpečných látek v režimu ADR.

Policie České republiky jako povinný subjekt sdělila žadatelce k jednotlivým otázkám následující informace:



1) Kolik dopravních nehod se stalo při přepravě nebezpečných věcí v režimu ADR v letech 2009-2018? - viz přiložený soubor xls.

2) Počet dopravních nehod s únikem nebezpečných látek při přepravě nebezpečných věcí v režimu ADR v letech 2009-2018? - viz přiložený soubor xls.

3) Kolik kontrol provedla policie u dopravců přepravujících nebezpečné věci v režimu ADR v letech 2009-2018? - viz přiložený soubor pptx. Uvádíme počty silničních kontrol a počty zjištěných porušení. Kontroly dopravců ve firmách provádí státní odborný dozor, tedy úředníci krajských úřadů.

4) Jaká porušení byla během kontrol zjištěna? Tyto údaje Policie České republiky statisticky nevykazuje.

5) Jaké byly příčiny dopravních nehod vozidel přepravujících nebezpečné věci v režimu ADR v letech 2009-2018? viz soubor xls.

6) Jaké nebezpečné látky při dopravních nehodách vozidel v režimu ADR unikly v letech 2009-2018? Policie České republiky sleduje pouze skupenství těchto látek – viz přiložený soubor xls.



pplk. JUDr. Lucie Žárská, 23. 4. 2019

