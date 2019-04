Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Přeprava nadměrných nákladů

ÚSTECKÝ KRAJ – Řidiči, pozor, krajem pojedou nadměrné náklady!

V následujících dvou týdnech budou po silnicích v Ústeckém kraji přepravovány čtyři nadměrné náklady z Lovosic do Plzně. Ústeckým krajem projedou vždy v noci; ve 20:00 hodin budou vyjíždět z Lovosic a následující den v 7:00 hodin by měly dorazit do Bošova, kde budou odstaveny a poté budou pokračovat mimo Ústecký kraj, do Plzně.

V noci z pondělí 15. 4. 2019 na úterý 16. 4. 2019 projedou tři soupravy v konvoji, každá o délce cca 32 m, výšce 7,6 m a šířce 6,4 m.

V noci ze čtvrtka 18. 4. 2019 na pátek 19. 4. 2019 projedou tři soupravy v konvoji, každá o délce cca 32 m, výšce 7,6 m a šířce 6,4 m.

V noci z pondělí 22. 4. 2019 na úterý 23. 4. 2019 projedou dvě soupravy v konvoji, každá o délce cca 32 m, výšce 7,6 m a šířce 6,4 m.

V noci ze čtvrtka 25. 4. 2019 na pátek 26. 4. 2019 projedou dvě soupravy v konvoji, každá o délce cca 32 m, výšce 7,6 m a šířce 6,4 m.

Plánovaná trasa přepravy ve všech termínech:

Losice, přístav – Lukavec – Lovosice – I/15 – nájezdovou rampou na D8 – sjezdovou rampou na I/15 – Sulejovice – Čížkovice – Podsedice – Třebívlice – Želkovice – Libčeves – Louny – Zeměchy – Lipenec - Drahomyšl – Trnovany – vojenský prostor VÚ 1824 Žatec – I/27 Radíčeves – Sýrovice – Pšov – Podbořany – Vroutek – Lužec – Drahonice – Lubenec – Libkovice – Bošov

por. Šárka Poláčková

KŘP Ústeckého kraje

12. 4. 2019

