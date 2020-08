Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Přeprava nadměrného nákladu

ÚSTECKÝ KRAJ – Řidiči, pozor, krajem pojede nadměrný náklad!



V pátek 7. 8. 2020 bude Ústeckým krajem projíždět nadměrný náklad. Souprava o délce 40,8 m, výšce 5,15 m, šířce 3,5 m a hmotnosti 203,9 t bude vyjíždět již 6. 8. 2020 z Plzně a směřovat bude do Sudoměřic v Jihomoravském kraji. Do Ústeckého kraje by měla dorazit v pátek 7. 8. 2020 po 4. hodině ráno z Bochova a přes Podbořany, Žatec, Louny a Libčeves dojet cca v 9:00 hodin do Podsedic, kde bude odstavena. Pokračovat bude ve 20:00 hodin do Sulejovic a dále po dálnici D8 směrem na Prahu.





por. Šárka Poláčková

KŘP Ústeckého kraje

5. 8. 2020

