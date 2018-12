Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Přeprava nadměrného nákladu

ÚSTECKÝ KRAJ – Řidiči, pozor, krajem pojede nadměrný náklad!

Ve středu 2. 1. 2019 bude z Račic do Krásného Lesa přepravován nadměrný náklad. Souprava o délce 17 m, výšce 4 m, šířce 6,6 m a hmotnosti 40 t vyjede v 19:00 hodin z Račic a na státní hranici by měla dorazit do 24:00 hodin.

Trasa přepravy: Račice - Dobříň – Krabčice - Kostomlaty p. Řípem – Cítov – Býkev – Mlčechvosty - dálnice D8 - Krásný Les (st. hranice)

por. Šárka Poláčková

KŘP Ústeckého kraje

27. 12. 2018

vytisknout e-mailem Google+