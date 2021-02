Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Přeprava nadměrného nákladu

ÚSTECKÝ KRAJ – Řidiči, pozor, krajem pojede nadměrný náklad!

V pondělí 22. 2. 2021 bude Ústeckým krajem projíždět nadměrný náklad směřující ze Sviadnova v Moravskoslezském kraji na hraniční přechod v Krásném Lese. Souprava o délce 31 m, výšce 4,4 m, šířce 3,5 m a hmotnosti 158 t vyjede 21. 2. 2021 a do Ústeckého kraje by měla dorazit 22. 2. 2021 po dálnici D8, do Lovosic, a to mezi 1:30 a 2:30 hod. Zde bude odstavena a pokračovat bude ve 21:00 hod. po dálnici D8 na hraniční přechod v Krásném Lese. Na hranice by měla dorazit ve 23:00 hod.



por. Šárka Poláčková

KŘP Ústeckého kraje

18. 2. 2021

