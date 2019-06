Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Přeprava nadměrného nákladu

ÚSTECKÝKRAJ - Řidiči, pozor, krajem projede nadměrný náklad!

Ve čtvrtek 6. 6. 2019 bude z hraničního přechodu v Krásném Lese do Rudné přepravován nadměrný náklad. Souprava o délce 17 m, výšce 4,4 m, šířce 5,98 m a hmotnosti 40 t vyjede z parkoviště na I/13 u Chlumece ve čtvrtek v 20:30 hodin a do Rudné by měla dorazit ve 23:15 hodin. Souprava bude pokračovat v jízdě v pátek 7. 6. 2019 po půlnoci do Vřesové v Karlovarském kraji.

Plánovaná trasa přepravy:

Krásný Les, státní hranice - D8 - mimo Ústí nad Labem - mimo Lovosice - Praha I/8 ul. Cínovecká - ul. Kbelská - ul. Průmyslová - (var. 2: I/10 Novopacká - exit 1 - D0 - Štěrboholská spojka) - I/29 Jižní spojka - ul. 5. května - ul. Brněnská - D1 - exit 10 - D0 - exit 23 - D5 - exit 5 - II/605 ul. Masaryková - Rudná ul. K Výpichu - Rudná parkoviště pro LKW (CLO Rudná) - zpět ul. K Výpichu - II/605 ul. Masaryková - exit 5 - D5 - Beroun - mimo Plzeň - exit 128 - I/23 - Planá - Drmoul - exit 162 - D6 - exit 146 - III/21022 - Dolní Rychnov - Sokolov II/210 - III/21029 - II/210 - mimo Dolní Nivy - III/2222 - II/222 - (var. 2: D6 - exit 129 - II/222 - Počerny - Chodov - Vřesová (fa. Sokolovská Uhelná a.s.)



Ústí nad Labem 4.6.2019

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje



vytisknout e-mailem