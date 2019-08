Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Přeprava nadměrného nákladu

ÚSTECKÝ KRAJ - Řidiči pozor, krajem pojede nadměrný náklad.

V neděli 11. srpna 2019 vyjíždí z hraničního přechodu v Krásném Lese nadměrný náklad.Přeprava bude Ústeckým krajem pokračovat 12. srpna. Hlídka dopravních policistů KŘP Ústeckého kraje bude náklad doprovázet dále přes Prahu a výjezd na D11 do Osic, kde bude souprava odstavena. Po odstávce si doprovod nákladu převezmou policisté KŘP Pardubického kraje. Souprava o délce 46 m, výšce 4,75 m, šířce 5,59 m a hmotnosti 271 t vyjede z hraničního přechodu v neděli v 23:59 hodin a do Osic by měla dorazit v pondělí v cca 7:30 hodin. Souprava bude pokračovat v jízdě v pondělí v 21:00 hodin. Cílovou stanicí je Valašské Meziříčí.

Plánovaná přepravní trasa:

Krásný Les, státní hranice D8 - exit 87 Petrovice výjezdem na II/248 - Nakléřov - Telnice - Varvažov - Chlumec vlevo I/30 - Ústí nad Labem - Dolní Zálezly - Lovosice - výjezdem na D8 - Nová Ves - Praha sjezdem na ul. Cínovecká - Kbelská - Kolbenova - Chlumecká - výjezdem na D0 Pražský okruh - sjezdem na D11 - exit 84 sjezdem na D35 - Opatovice nad Labem sjezdem na I/37 - Hradec Králové - vpravo I/31 - vpravo I/35 - Holice - Vysoké Mýto - Litomyšl - Svitavy - Moravská Třebová - Mohelnice sjezdem na D35 (průjezd alt. stavbou) - Olomouc D35 - Lipník nad Bečvou D1 - exit 330 sjezdem na I/57 - Kunín - Nový Jičín - Hodslavice - sjezdem na sil. III/05720 - Krhová - Valašské Meziříčí.



por. Alena Bartošová

tisková mluvčí KŘP Ústeckého kraje

9. srpna 2019

