Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Přeprava nadměrného nákladu

ÚSTECKÝ KRAJ – Řidiči, pozor, krajem pojede nadměrný náklad!

Ve dnech 27. – 28. 1. 2022 bude z Plzně do Lovosic přepravován nadměrný náklad. Celá trasa přepravy začíná dne 27. 1. ve 23:00 v Plzni. Ústeckým krajem bude souprava o délce 31 m, šířce 4 m, výšce 5,4 m a hmotnosti 187 t projíždět v pátek v časných ranních hodinách, v Podbořanech by měla být cca ve 4:30 hodin, do Lovosic by měla dorazit mezi 8:00 a 9:00 hodin.

Plánovaná trasa celé přepravy:

Plzeň - Ke Karlovu - Borská - vpravo Folmavská - vpravo Regensburská - vlevo II/605 - Křimice - Kozolupy - vpravo II/180 - Město Touškov - Čeminy - Nová Hospoda vlevo I/20 - Úněšov - Bezvěrov - Toužim sjezdem po MK ul. Plzeňská - II/198 - Kojšovice - Bochov vpravo I/6 - Bošov D6 - Lubenec vlevo II/226 - Drahonice - Vroutek - Podbořany - Pšov - I/27 - Žatec - vpravo II/225 - Trnovany - Louny - I/28 Louny - Raná - Kozly vpravo II/257 - vpravo I/15 - Libčeves - Třebenice - Lovosice křiž. 48 výjezdem na D8 - na exitu 45 výjezdem na II/247 - Lukavec - vlevo sjezdem na ul. Prosmycká - Lovosice přístav

por. Šárka Poláčková

KŘP Ústeckého kraje

27. 1. 2022

