Přepadli hernu a těžce zranili obsluhu.

HOLÝŠOV - Policisté oba pachatele zadrželi. Video z přepadení.

Policisté ze služby kriminální policie a vyšetřování Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje zahájili trestní stíhání 18letého muže z Domažlicka a 34letého muže z Kralovicka ze spáchání zločinu loupež spáchaného formou spolupachatelství. Státnímu zástupci podali podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby a soudce dnes vazbu akceptoval.

Oba muži vešli 23. července 2020 po půl druhé v noci do jedné herny v Holýšově. Hlavy měli zakryté textílií a v rukách sekeru a dřevo. Za přepážkou byl zaměstnanec provozovny (38 let), kterého opakovaně udeřili do hlavy a způsobili mu život ohrožující těžké poranění hlavy. Ihned poté prohledali jeho oblečení a hernu, odnesli si finanční hotovost a utekli. Zraněný zaměstnanec musel podstoupit neodkladnou operaci a hospitalizaci.

Policisté ohledali místo činu, zajistili kamerové záznamy a propátrávali okolí. Při pátrací akci policisté z obvodního oddělení Holýšov nalezli vyrobené kukly a další důkazní materiál. Kriminalisté intenzivně prověřovali veškeré okolnosti, prováděli výslechy a vyžádali si znalecké posudky. Na základě všech výsledků pojali podezření právě na tyto dva muže a dne 12. srpna 2020 ráno je zadrželi. Mladšího na jedné ubytovně v Holýšově a druhého v Kralovicích. Po provedení potřebných úkonů proběhly výslechy a oba se k činu doznali.

13. srpna 2020

