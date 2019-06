Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Přepadl ženu v parku

SOKOLOVSKO – Vloupal se také do bytu a potravinového skladu.

Kriminalisté z oddělení obecné kriminality v Sokolově zahájili trestní stíhání 28letého muže ze Sokolova, kterého obvinili ze spáchání přečinů Krádež, Porušování domovní svobody, Neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a Poškození cizí věci. Muže dále obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu Loupež.

Dne 17. června 2019 měl obviněný muž v ranních hodinách v Sokolově poškodit okenní mechanismus bytové jednotky a vniknout do prostoru v bytě, kde měl odcizit finanční částku ve výši přesahující 6 tisíc korun a poté byt opustit. O několik hodin později měl obviněný v Sokolově v parku nacházející se v ulici Husovy Sady nečekaně beze slov přistoupit zezadu k poškozené ženě a z ruky ji vytrhnout malou kabelku. Žena s obviněným začala o kabelku bojovat. Tu však nakonec ženě z ruky vytrhl a utekl s ní pryč směrem kolem krytého bazénu neznámo kam. V kabelce měla žena mobilní telefon, kreditní kartu, doklady a také hotovost ve výši 500 korun. Celkově tak ženě způsobil škodu ve výši 17 tisíc korun. Ve svém protiprávním jednání měl muž nadále pokračovat. V období od 17. do 19. června 2019 měl v Sokolově vniknout do potravinového skladu a z toho odcizit různé druhy zboží jako například 40 kusů sušenek, 20 sáčků bonbónů nebo také několik balení papírových kapesníků. Krádeží způsobil škodu za téměř 11 tisíc korun. Svým jednáním způsobil celkem škodu za více než 40 tisíc korun.

O loupeži ženy jsme Vás zde již dříve informovali a žádali o pomoc při pátrání po muži. Obviněný muž byl následně kriminalisty vypátrán a zadržen. Poté podali státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na jeho vzetí do vazby, který akceptoval. Na rozhodnutí soudu si obviněný muž počká v policejní cele.

V případě prokázání viny hrozí obviněnému trest odnětí svobody až na 10 let.

nprap. Mgr. Soňa Podlahová

28. 6. 2019

vytisknout e-mailem