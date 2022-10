Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Přepadení benzinky - Aktualizace II.

HRADECKO - Pachatel poranil obsluhu a z místa bez lupu utekl.

AKTUALIZACE II: V dnešních odpoledních hodinách soudce 45letého muže do vazby poslal. Uznal všechny 3 důvody vazby.

por. Iva Kormošová, 25.10.2022, 16.30

AKTUALIZACE I.: Odvoláváme pátrání po pachateli loupežného přepadení. V nedělních (23.10.) podvečerních hodinách se ho podařilo zadržet. Jeho dopadení předcházela titěrná práce kriminalistů, kteří byli do případu nasazeni. K objasnění případu pomohli zvláště občané, kteří muže na zveřejněném videozáznamu poznali. Díky za skvělou spolupráci patří i médiím, která výzvu o pomoc se ztotožněním zveřejnila a šířila.

Po zjištění totožnosti vydal státní zástupce na 45letého muže předběžný souhlas s jeho zadržením. Muže kriminalisté zadrželi na Slezském Předměstí v Hradci Králové na chodníku před jedním z bytových domů, když vynášel koš s odpadky.

Důsledným šetřením policisté zjistili, že muž má na svědomí další dva skutky. V současné chvíli je tak obviněn ze čtyř trestných činů najednou - zvlášť závažného zločinu loupež, zločinu vydírání a přečinu krádež v jednočinném souběhu s přečinem poškození cizí věci.

Krádeže se měl dopustit v noci z 25. na 26.8. v obci Urbanice, kde vnikl po vypáčení okna a dveří do prostor jedné firmy, odkud odcizil příruční pokladnu bez finanční hotovosti. Přestože byla pokladna prázdná, způsobil firmě 25tisícovou škodu.

Zločin vydírání měl spáchat krátce po loupežném přepadení benzinky na své družce, kterou s nožem v ruce nutil k mlčení o jeho trestné činnosti.

Včerejšího dne byl ke státnímu zástupci podán podnět k podání návrhu na vzetí do vazby ze všech tří důvodných obav - obviněný uprchne, nebo se bude skrývat; bude působit na dosud nevyslechnuté svědky; bude opakovat trestnou činnost. O uvalení vazby rozhodne následně soudce.

Hrozící trest zůstává stejný - 2 až 10 let odnětí svobody.

por. Iva Kormošová

25.10.2022, 10.00

Včera 30.8. krátce před 10.45 jsme na lince 158 přijali oznámení o přepadení benzinové čerpací stanice v Novém Městě u Chlumce nad Cidlinou. Muž měl s nožem v ruce po obsluze požadovat vydání peněz. Žena kasu pomocí násady ubránila, přičemž ji muž nožem poranil na ruce a poté z místa uprchl.

Okamžitě byly do pátrací akce nasazeny tři desítky policistů včetně policejního psa a vrtulníku. Bohužel se muže nalézt nepodařilo. Z vyžádaných videozáznamů však policisté zjistili, že muž byl na benzince již ten den o hodinu dříve, dále zjistili, že z místa přepadení utekl směrem k obci Stará Voda, odkud mohl odjet autem.

Muž je 160 až 165 cm vysoký s hnědými vlasy. Na sobě měl červenou zimní bundu s kapucí, maskáčové kraťasy a bílé tenisky. Na obličeji měl nasazen respirátor, v ruce kuchyňský nůž a igelitovou tašku žlutobílé barvy.

Osmačtyřicetiletá žena byla převezena do nemocnice na ošetření, ke škodě na majetku nedošlo.

Žádáme veřejnost o pomoc. Kdo muže na videozáznamu pozná, nebo by mohl podat jakoukoli informaci k případu, ať zavolá na linku 158.

Za zvlášť závažný zločin loupež hrozí pachateli trest odnětí svobody od 2 do 10 let.

por. Iva Kormošová

31.8.2022, 13.15

