Přepadená žena se rozhodla jednat

Písek - Pachatele dopadla chvíli po činu. (Hlasová schránka 974 221 116)

Velkou odvahu měla jedna starší žena, která se v úterý krátce před půlnocí vracela do svého bydliště v Mirovicích. Odemkla vchodové dveře do domu a spolu s ní do budovy vstupil mladší muž. V prvním patře domu pak na společné chodbě muž na ženu zaútočil. Zatlačil na ní a pokusil se jí odcizit kabelku. Žena se aktivně bránila a tak pachatel z místa činu utekl. Žena však neváhala, kontaktovala své příbuzné a známé a vydali se pachatele hledat. Krátce po půlnoci ho pak uviděli v ulici U Vodárny a podařilo se jim ho zadržet. Na místo přijeli policisté z obvodního oddělení v Čimelicích, kteří jej následně umístili do policejní cely. Případ si převzali písečtí kriminalisté. Protože jde o pachatele (23 let) z Písecka, který v minulosti obdobný skutek už spáchal, podali kriminalisté podnět k návrhu na vzetí obviněného do vazby.

18. července 2019

