Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Přemýšlel o tom, že skočí.

PARDUBICE – Při záchraně muže policisté vypátrali celostátně hledanou osobu.

V neděli 27. června 2021 krátce po 14. hodině operační důstojník přijal na linku 158 oznámení o muži stojícím na venkovním okenním parapetu v 7. patře jednoho z pardubických hotelů. Na místo okamžitě vyjeli policisté z pohotovostního a eskortního oddělení a z obvodního oddělení. Snažili se navázat s mužem komunikaci, zjistili jeho jméno a informaci, že přišel o zaměstnání. Na další otázku proč stojí v okně jim uvedl, že odpočívá a že se kouká. Poté už na nic nereagoval. Policisté se proto rozhodli, že se rozdělí a pokusí se dostat přímo do bytu v 7.patře. Naštěstí uvnitř bytu byl ještě spolubydlící, který je pustil dovnitř. Hlídka přistoupila blíže k oknu a snažila se pokračovat v komunikaci. Muž jim sdělil, že už to nemá smysl, že chtěl skočit a odmítal slézt z parapetu. Díval se jen dolů a přestal mluvit. Jeden z policistů muži nabídl cigaretu a v okamžiku, když se pro ni natahoval, tak ho chytil za ruku a za použití donucovacích prostředků bezpečně vtáhl dovnitř bytu.Policisté lustrací zjistili, že se jednalo o 35letého cizince. Provedli s ním ještě dechovou zkoušku, při které nadýchal 0,74 promile alkoholu. Poté byl předán do péče zdravotníků a převezen na psychiatrické oddělení pardubické nemocnice.

Na místě kolegové provedli i lustraci jeho spolubydlícího. Při té zjistili, že 24letý muž je celostátně hledanou osobou a je na něho vydán příkaz k zatčení. Muže tak eskortovali do policejní cely a dnes ho v ranních hodinách doprovodili k Okresnímu soudu v Děčíně.

28. června 2021

por. Mgr. Andrea Muzikantová

tisková mluvčí

