Překvapení v podobě zakuklenců

KRAJ - Než se muž stihl rozkoukat, ležel na zemi. Nyní čeká na verdikt ve vazební věznici.

Ilustrační fotoPolicisté z chrudimské pořádkové jednotky v minulých dnech zadrželi, po předchozím souhlasu státního zástupce, sedmatřicetiletého muže z Chrudimi. Ten byl následně kriminalisty obviněn z trestného činu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy. Obviněnému policisté kladou za vinu, že nakupuje a následně prodává drogu pervitin obsahující psychotropní látku metamfetamin.

Podle kriminalistů měl v několika případech drogu buď poskytnout zdarma nebo prodat dalším osobám v Chrudimi, Pardubicích nebo v Chrasti. Policisté také dali podnět k návrhu na vzetí obviněného do vazby, čemuž následně soud vyhověl a to především z důvodu, aby obviněný nepůsobil na svědky, nemařil objasňování skutečností důležitých pro trestní stíhání a nebo aby neopakoval trestnou činnost. Obviněnému muži hrozí, v případě prokázání viny trest odnětí svobody až na deset let.

11. prosinec 2019

mjr. Ing. Markéta JANOVSKÁ

tisková mluvčí policie Pardubického kraje

