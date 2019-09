Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Překopnutí telekomunikačního kabelu

J.Hradec – Nová Bystřice –Objekt policie byl odpojen při výkopových pracích.(Hlasová schránka 974 233 116)

Novobystřičtí policisté pátrají po dosud neznámém pachateli přečinu poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení, který dne 12. září 2019 kolem 11:00 hodiny při výkopových pracích v souvislosti s odstraněním havárie vodovodu v N. Bystřici zapříčinil to, že došlo k překopnutí telekomunikačního kabelu označeného TCKE 50p, v důsledku čehož došlo k odpojení objektu PČR Nová Bystřice a dalších nejméně dvou aktivních uživatelů od veškerých komunikačních sítí vedených po kabelu a to do pozdního odpoledne. Následně tento stav pokračoval kvůli opravě dne 13. září v době kolem poledne.

por. Mgr. Bc. Hana Millerová, jh.pis@pcr.cz

16. září 2019

vytisknout e-mailem