Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Přejel do protisměru

JABLONEC NAD NISOU – Řidič přejel do protisměru, kde se střetl s protijedoucím vozidlem



Tento týden ve středu dopoledne se stala krátce po deváté hodině dopravní nehoda v Jablonci nad Nisou v ulici 28. října. Řidič s vozidlem Citroen C3 jel ve směru do centra města ke křižovatce s ulicí Rýnovická, kde z dosud nezjištěných příčin přejel do protisměru a střetl se s protijedoucím vozem Hyundai i20, jehož řidička jela směrem k nemocnici. Při tomto střetu řidič citroenu utrpěl zranění, se kterým byl převezen posádkou zdravotnické záchranné služby do jablonecké nemocnice. Charakter jeho zranění a doba léčení jsou předmětem probíhajícího šetření. Alkohol byl u řidiče i řidičky na místě vyloučen provedenými dechovými zkouškami, které měly negativní výsledky. Veškeré okolnosti celé události i nadále šetří policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou.





16. 12. 2022

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

