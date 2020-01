Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Přehlédla auto za sebou

HODONÍNSKO: Nabourala jiné auto a z místa odjela.

Ve středu 15. ledna 2020 v době od 11:00 do 12:55 hodin došlo ve Veselí nad Moravou v ulici náměstí Míru k dopravní nehodě. Před hotelem Rozkvět zatím neznámá řidička couvala s vozidlem tmavé barvy z parkoviště a zřejmě přehlédla za sebou na protější straně komunikace parkující Škodu Octavii. Do tohoto vozidla pak narazila do levým předních dveří. Po nehodě, aniž by na sebe zanechala kontakt, z místa odjela. Řidička jela vozidlem pravděpodobně značky Škoda Fabia nebo Felicie v provedení combi. Vozidlo i řidičku zaznamenal kamerový záznam a přikládáme její fotografie.

Policisté hledají případné svědky, kteří událost mohli vidět nebo by poskytli informace k neznámé řidičce a jejímu vozidlu. Ozvat se mohou na telefonu 974 633 260 nebo přímo na linku 158.

por. Bc. Petr Zámečník, 17. 1. 2020

